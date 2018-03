Il caso canna-gate continua a bruciare L’Isola dei Famosi 2018 e tra le ultime dichiarazioni anche quelle di Samantha De Grenet, ex concorrente del reality show di Canale 5. Intervistata da Striscia la Notizia in un servizio in onda mercoledì 21 marzo, la conduttrice ha svelato alcuni piccanti particolari che potrebbero ulteriormente danneggiare il programma: ‘Ho visto droga, alcool quando eravamo reclusi dentro un albergo’.

Anche Samantha De Grenet testimonia, dunque, di aver notato anomalie all’interno del programma. ‘L’utilizzo di droga e alcool ha creato moltissimi problemi ai ragazzi della produzione che erano li a tutelare la nostra persona’, ha affermato l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi 2016. Valerio Staffelli continua così le indagini in merito ad un caso senza fine, intervistando prima Ceccherini, poi la De Grenet.

Samantha De Grenet sul canna-gate: ‘Alcuni naufraghi hanno fumato’

Interviene anche Samantha De Grenet sul caso canna-gate, ormai al centro di ogni gossip. La conduttrice televisiva si è, infatti, espressa in merito alle vicissitudini che lei stessa ha vissuto in Honduras.

‘Io ho visto droga, alcool, al di fuori dell’Isola, quando eravamo reclusi dentro un albergo. Il problema droga e alcool che ha creato non pochi problemi ai naufraghi, ha invece creato tantissimi problemi ai ragazzi della produzione’, racconta l’ex concorrente, ‘Alcuni naufraghi hanno fumato’.

Valerio Staffelli non si placa e le domande continuano ad infierire contro il reality show di Canale 5: ‘Quindi tu mi stai dicendo che una volta arrivati in Honduras avete stazionato in un albergo e i naufraghi hanno fumato droga’.

In risposta a questa domanda, Samantha smentisce un’affermazione di Massimo Ceccherini, intervistato pochi giorni prima.

Samantha De Grenet smentisce Ceccherini

Il 20 marzo 2018 Striscia ha mandato in onda un servizio-intervista con Massimo Ceccherini, espressosi in merito all’ormai tanto, troppo discusso, canna-gate.

Samantha De Grenet ha, però, preferito precisare un’affermazione rilasciata dal naufrago: ‘Quando Ceccherini, anche se in modo simpatico, dice che tutti i naufraghi della mia edizione hanno fumato allora non mi va bene. Se vedo mio figlio girarsi e chiedermi se ho fumato non mi va bene’.

L’ex concorrente ha poi continuato affermando: ‘Io non ho niente contro chi fuma una canna ogni tanto, ne ho di più se uno dà fastidio ad altre persone che non fumano. Le ragazze hanno poi chiamato personaggi sopra di loro, hanno ribadito che era vietato uscire, bene, fumare. Stiamo comunque parlando di persone maggiorenni quindi al di fuori del gioco possono fare quello che vogliono’.

Insomma, che la droga fosse davvero nel format del programma anche in altre edizioni?