Barbara D’Urso potrebbe essere uno dei prossimi ospiti di Ballando con le Stelle, ma la Rai non avrebbe ancora confermato. La regina per eccellenza del pomeriggio Mediaset è, infatti, ancora in attesa di un ‘ok’ finale da parte dei vertici di Viale Mazzini. ‘È la verità che mi sia arrivato l’invito, mi è stato fatto in diretta da Carolyn Smith a nome di Milly Carlucci’ aveva confermato la D’Urso.

Come mai la Rai non ha confermato l’ospitata di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle? Che stia provando ad ostacolarla? Sono questi gli interrogativi che negli ultimi giorni circolano sul web. Su Dagospia si legge, infatti: ‘Stando alle nostre fonti qualcuno a Viale Mazzini starebbe provando a bloccare questa ospitata non concedendo ancora l’ok finale’.

Barbara D’Urso bloccata dalla Rai: salta l’ospitata a Ballando con le Stelle?

Non si sa cosa stia succedendo negli uffici di Viale Mazzini, ma l’ospitata in Rai di Barbara D’Urso non è ancora stata confermata da chi di dovere.

La conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live sarebbe, infatti, ancora in attesa dell’ok finale dell’azienda a seguito dell’invito ricevuto da Milly Carlucci nel celebre talent show del sabato sera di Rai 1.

‘È vero che Carolyn Smith a nome di Milly Carlucci mi ha invitato a partecipare a Ballando con le Stelle’, aveva affermato la D’Urso in un’intervista rilasciata a Sorrisi e Canzoni, ‘L’invito è ancora valido e Mediaset mi ha autorizzato. Tutti sanno che la danza è una mia grande passione… Vedremo’.

Da giorni circolano indiscrezioni in merito alla presunta presenza di Barbara D’Urso sulla rete concorrente: d’altronde, chi più della conduttrice potrebbe desiderare di essere ‘ballerina per una notte’?

Barbara D’Urso, ‘La danza è una mia passione’

E’ risaputo che la danza rappresenta da tempo una grande passione per Barbara D’Urso: la conduttrice è, infatti, solita pubblicare sui social video che la ritraggono danzare.

Dal latino americano alla salsa a tanti altri generi musicali, l’icona Mediaset sorprende ogni volta per la sensualità e la leggerezza che la contraddistinguono quando si trova su una pista da ballo.

Insomma, tanti gli italiani che desidererebbero vederla esibirsi in diretta su Rai 1, ma al momento non vi è ancora alcuna conferma. D’altronde, se Luciana Littizzetto è facilmente andata da Maria De Filippi, perché per la D’Urso si dovrebbero complicare le trattative?