E’ la prof di Amici più severa e temuta dagli allievi della Scuola di Maria De Filippi, ma Alessandra Celentano nasconde un segreto: una malattia che – ad oggi – le impedisce di ballare come una volta. Dopo aver fatto parte dell’Aterballetto, lavorato accanto a Gheorghe Iancu ed essere stata maestra di ballo dei principali teatri d’Italia, la Celentano è stata costretta ad appendere le scarpette al chiodo.

La sindrome dell’alluce rigido è la malattia da cui è affetta Alessandra Celentano e che le impedisce di danzare in assoluta libertà: ‘È un male diffuso fra i ballerini perché è causato dalla eccessiva usura del piede e, se curato in tempo, non è grave’ – ha spiegato la maestra di danza classica della Scuola di Amici di Maria De Filippi che, però, ha ammesso di aver trascurato la malattia fino al punto da non riuscire a camminare senza l’aiuto degli antidolorifici. Intervistata dal settimanale DiPiù Tv, dunque, la nipote del ‘Molleggiato’ si è messa a nudo togliendosi la maschera di professoressa acida e severa che indossa quotidianamente nel talent show di Canale 5.

Leggi anche: Alessandra Celentano di Amici umilia un’allieva: bufera sul web

Alessandra Celentano: ‘A settembre mi sono operata’

Dopo svariati tentennamenti e rinvii, però, Alessandra Celentano ha deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico migliorando nettamente la sua situazione.

La sindrome dell’alluce rigido, che ‘colpisce le articolazioni del primo dito del piede logorandole a poco a poco e provocando, di conseguenze, grossi problemi alle ossa e ai dolori atroci’, infatti, è una malattia curabile che, però, la prof di Amici ha scelto di risolvere con un po’ di ritardo.

‘L’ho trascurata’ – ha ammesso la Celentano – ‘Ed è stato un grande errore: tre anni fa sono arrivata al punto che, se non mi imbottivo di antidolorifici, non riuscivo nemmeno più a camminare’.

Poi, finalmente, a settembre ha maturato la decisione di operarsi ‘per non avere problemi con le registrazioni di Amici’ e, ad oggi, la sua situazione fisica è nettamente migliorata.

Leggi anche: Amici 2018, il Serale su Canale 5 dal 7 aprile: concorrenti, giudici e direttori artistici

Alessandra Celentano dopo l’operazione: ‘Ho ancora molti limiti’

L’operazione ha permesso ad Alessandra Celentano di guarire, almeno parzialmente, dalla malattia – ‘La situazione è migliorata, non ho più i dolori atroci che avevo un tempo’ – ma la professore di Amici 17 continuerà ad avere dei limiti perché non può più ‘né correre né fare alcun tipo di attività fisica intensa’.

‘Anche nella danza sono molto limitata: un tempo ballavo, oggi al massimo posso ballicchiare’ – ha confessato, spiegando come sia stato difficile per lei accettare questa condizione.

‘Non è stato facile affrontare tutto sia dal punto di vista fisico che psicologico’ – ha concluso Alessandra Celentano, ringraziando Amici e Maria De Filippi per esserle stati accanto nei momenti più duri.