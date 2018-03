Nella polemica che ha investito Ballando con le Stelle non poteva mancare il parere della padrona di casa Milly Carlucci su Ivan Zazzaroni e sulla sua decisione di non votare la coppia Ciacci-Todaro perché ‘fuori contesto’. Ebbene, la signora del sabato sera di Rai 1 si è schierata senza mezzi termini col suo storico giurato, difendendo il suo diritto di esprimere un’opinione e anzi giudicando ‘tecnicamente fondata’ la sua scelta. ‘Le polemiche sull’omofobia sono ridicole e scorrette’, ha detto la Carlucci, ‘E Ivan non lo è, ci metto le mani e anche la testa sul fuoco. Dirgli una cosa del genere equivale davvero a insultarlo’.

Milly Carlucci e Ivan Zazzaroni lavorano insieme dal 2006 e la conduttrice Rai sul suo giurato non ha alcun dubbio: ‘Ivan ha espresso solo un giudizio estetico, non c’è nessuna omofobia’, ha dichiarato in un’intervista a Chi, ‘Ognuno ha diritto di pensare che una cosa sia bella o non lo sia e Zazzaroni ha semplicemente esercitato il suo diritto. A Ballando c’è libertà di ballare tra uomini ma anche libertà di dire che un ballo non è armonico o esteticamente apprezzabile. La censura, per fortuna, appartiene ad epoche lontane’.

Secondo la Carlucci il clamore sulla vicenda è nato soprattutto per ‘colpa’ dei social, dove peraltro la trasmissione sta ottenendo un successo pazzesco: ‘Chiaramente nell’epoca dei social tutto viene amplificato, anche il traffico dei canali ufficiali di Ballando che è addirittura raddoppiato’.

Raggiunta da Il Messaggero, Milly Carlucci ha provato a dare un’altra lettura alla vicenda, scendendo più nel merito del giudizio di Zazzaroni, secondo cui Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro sarebbero invotabili perché il loro ballo non è contestualizzato alla gara: ‘Tecnicamente Ivan ha ragione, d’altra parte i giudizi non sono mai sulle persone in quanto esseri umani, ma su quello che stanno facendo, sulla loro performance. Anche io penso che Ciacci e Todaro abbiano ancora bisogno di tempo per mettere in piedi una vera ‘same sex dance’ apprezzabile e valutabile. Per questo abbiamo deciso di andare per gradi permettendogli per il momento di esibirsi solo come ‘duo’, punto di partenza per arrivare più in là alla ‘coppia’. È un esperimento anche per noi’.

Mmmmh, abbiamo l’impressione che nelle prossime puntate di Ballando con le Stelle 2018 ne vedremo delle belle…