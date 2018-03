Eleonora Pedron ha un nuovo flirt con la Iena Nicolò De Devitiis

Nicolò De Devitiis e Eleonora Pedron stanno insieme? La showgirl Eleonora Pedron torna a infiammare il gossip dopo la storia d’amore che l’ha legata con il pilota Max Biaggi, prima, e con il deejay Tommy Vee, dopo. Adesso il cuore di Eleonora batte forte per un altro uomo, o almeno è così che si dice, e il settimanale ‘Chi’ avrebbe dato la conferma che l’ex Miss Italia sta con la Iena Nicolò De Devitiis. Sarà vero amore?

Per avere la conferma ufficiale che Nicolò De Devitiis è il nuovo fidanzato di Elenora Pedron dovremo – forse – aspettare ancora un po’, ma le indiscrezioni che si stanno susseguendo in queste ore non lascerebbero spazio ad alcun dubbio.

E’ Nicolò De Devitiis la nuova bollente fiamma di Eleonora Pedron? Secondo alcune voci sembrerebbe di sì. I due starebbero flirtando da un po’ di tempo e, a quanto pare, hanno trascorso un romantico weekend ”segreto” in casa di lei, vicino a Monte Carlo. E lui su Facebook ha postato una foto con hashtag #ammfattammore pensando di passare inosservato…