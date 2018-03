Francesca Cipriani è una delle protagoniste indiscusse de L’Isola dei famosi 13, ma il suo essere scansafatiche ha scatenato una lite con Stefano De Martino e con gli altri naufraghi. Sin dall’arrivo sulle spiagge dell’Honduras, la showgirl ha manifestato una certa difficoltà ad adattarsi alle dinamiche del gioco e, in particolar modo, alle complessità e agli stenti che L’Isola prevede.

Proprio per questo motivo, dopo 55 giorni su L’Isola 13, i naufraghi si sono ribellati all’atteggiamento pigro di Francesca Cipriani, protagonista anche di una lite con Stefano De Martino durante la prova del Mejor e del Peor. La ‘Cipri’ – come l’hanno soprannominata i suoi compagni di avventura – sembra voler continuare a vivere questa esperienza televisiva a suo modo senza mettere mai da parte lo spirito da pin up che la contraddistingue, ma in un determinato contesto questo risulta essere davvero un problema e per lei inizia ad esserci aria di nomination.

Leggi anche: Isola 13, Francesca Cipriani contro Valeria Marini: ‘Una volta mi hai schifata’

Francesca Cipriani e Stefano De Martino: scontro su L’Isola 13

Solitamente neutrale e pacifico, Stefano De Martino non ha apprezzato l’atteggiamento di Francesca Cipriani durante la prova del Mejor e del Peor, tanto da riprenderla e squalificarla.

I naufraghi, chiamati a trasportare degli oggetti sulla testa senza ricorrere all’utilizzo delle mani, si sono messi in gioco, ma l’inviato de L’Isola dei famosi ha subito notato che Francesca non stava rispettando le regole.

‘Francesca ti devi fermare, hai toccato la ciotola con le mani’ – ha ripetuto più volte De Martino, prima di sentirsi dire ‘non ho toccato niente’.

La Cipriani, tuttavia, si è vista costretta ad abbandonare la gara lamentandosi – ingiustamente – di non aver infranto le regole e meritandosi il ‘marchio’ di Peor anche per questa settimana.

Leggi anche: L’Isola dei Famosi 13, Francesca Cipriani piange: ‘Ho subito bullismo a 12 anni’

I naufraghi contro Francesca Cipriani: ‘Stiamo cercando di spronarti!’

L’essere un po’ scansafatiche di Francesca, però, ultimamente sta innervosendo anche il resto dei naufraghi su L’Isola 13 e tutti si sono lamentati con la concorrente invitandola ad offrire maggiore contributo al gruppo.

‘In due mesi non ha mai fatto niente e adesso cerca di rendersi più disponibile, ma cerca sempre la situazione più comoda’ – si è lamentato Nino Formicola, mentre Marco Ferri le ha rimproverato un atteggiamento egoistico.

‘Tu pensi di essere utile per il gruppo?’ – le ha chiesto Bianca Atzei, ma la Cipriani non ha avuto dubbi – ‘Quello che posso fare, faccio’.

A nome di tutti i naufraghi, dunque, Alessia Mancini ha spiegato alla compagna di volerla spronare a fare di più perché tutti sono convinti che lei si dia per vinta troppo presto.

La Cipriani ascolterà il consiglio degli altri o continuerà a vivere la sua Isola dei famosi 13 senza troppi sforzi?

Leggi anche: Isola dei Famosi 2018, Francesca Cipriani nel panico: ‘Non voglio morire’