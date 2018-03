Adua Del Vesco è finita nel mirino degli haters ed è diventata vittima di stalking e minacce, sia personali che attraverso i social. L’attrice, fidanzata con Gabriel Garko e protagonista di fiction come L’Onore e il Rispetto o Il Peccato e la Vergogna, ha raccontato cosa le è accaduto negli ultimi tempi spiegando di aver denunciato i fatti alla Polizia Postale e invitando tutti a seguire il suo esempio.

‘Si è trattato di un autentico stalking mediatico’ – ha spiegato Adua Del Vesco al settimanale Nuovo in una recente intervista in cui ha confessato cosa le è accaduto proprio a causa della sua relazione con Gabriel Garko. Motivo dell’odio da parte di alcuni internauti, infatti, pare essere proprio il fidanzamento e la relazione duratura tra i due attori: ‘Ho ricevuto insulti pesanti e anche tante minacce. Molto spesso di persona, durante le mie uscite con Gabriel’ – ha raccontato l’attrice, che ha dovuto leggere ed ascoltare anche ingiurie contro i suoi familiari.

Adua Del Vesco racconta le minacce ricevute

Adua Del Vesco, dunque, ha dovuto fare i conti con un atteggiamento che si sta diffondendo a macchia d’olio tra gli internauti che non amano alcuni personaggi noti.

L’insofferenza verso questi ultimi, però, non autorizza gli haters a minacciare o stalkerizzare attrici, cantanti, attori o chiunque appartenga al mondo dello spettacolo.

Proprio per questo motivo, la Del Vesco ha scelto di denunciare tutto alle autorità competenti: ‘Ho denunciato tutto alla Polizia Postale per tutelare non solo me stessa ma anche i miei affetti’ – ha dichiarato.

Dopo le azioni legali intraprese dall’attrice, sembra che il fenomeno si sia attenuato, ma Adua ha ammesso: ‘[…] La sensazione che potrebbe accadere di nuovo non mi abbandona mai. Per questo consiglio a tutti quelli che si trovano nella mia stessa situazione di fare denuncia’.

Adua Del Vesco e il rapporto con Gabriel Garko

E’ impensabile, tuttavia, che alla base dell’odio nei confronti di Adua Del Vesco ci sia proprio la relazione con Gabriel Garko, apprezzato attore, soprattutto dall’universo femminile che ne ammira, oltre che le doti artistiche, anche quelle estetiche.

Nonostante numerose voci di gossip che parlavano di una rottura tra i due attori, però, la Del Vesco ci ha tenuto a precisare che la storia con Garko procede a gonfie vele.

‘Ma quale crisi! Siamo sempre più uniti, anche se discutiamo come capita a tutte le coppie’ – ha svelato – ‘Tra noi ci sono grande fiducia reciproca e molto rispetto’.

In merito al matrimonio con Gabriel, inoltre, Adua ha chiarito: ‘Le nozze? Stiamo bene così. Certo, se lui mi chiedesse di sposarlo direi di sì!’.

