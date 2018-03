Nozze in vista per una coppia di Uomini e Donne: Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sposano e lo annunciano a tutti i loro fan attraverso i rispettivi profili social. I due, che hanno lasciato l’Italia per andare a vivere a Miami, in Florida, si uniranno in matrimonio dopo due anni di fidanzamento.

Grande felicità, dunque, tra i fervidi sostenitori di Clarissa Marchese e Federico Gregucci che hanno accolto con estremo entusiasmo la notizia delle nozze tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne. I due, infatti, si sono conosciuti proprio nel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e sono andati a vivere insieme fin da subito. Nessuna nuvola, nessun contrasto, nessun pettegolezzo hanno mai caratterizzato la loro storia d’amore e, anche il trasferimento in America, ha fatto bene al loro equilibrio di coppia…talmente tanto che l’ex corteggiatore ha deciso di fare una romantica proposta di matrimonio alla sua amata.

Clarissa Marchese convola a nozze con Federico Gregucci

Non si conosce ancora la data delle nozze tra Clarissa Marchese e Federico Gregucci, ma forse è ancora troppo presto per stabilirla visto che la proposta di matrimonio è avvenuta solo qualche ora fa.

Intanto, la ex Miss Italia ha voluto condividere con i suoi fan la gioia del momento pubblicando un post su Instagram in cui, in allegato all’immagine che ritrae Federico Gregucci inginocchiato davanti alla sua amata, ha spiegato i motivi del sì (senza dubbi o incertezze).

‘Sì perché ti amo. Sì perché mi ami. Sì perché insieme siamo felici. Sì perché amo progettare la mia vita con te’ – si legge sul profilo social della 23enne di origini siciliane, che conclude – ‘Sì perché non desidero niente di più al mondo che sposarti!’.

Federico Gregucci, il sì di Clarissa Marchese e la felicità dell’ex corteggiatore

Dal canto suo, Federico Gregucci ha voluto spiegare con poche parole la gioia infinita per il sì di Clarissa Marchese alla sua proposta di nozze definendosi l’uomo ‘più felice del mondo’.

Sin dall’inizio della relazione, i due si sono detti innamoratissimi l’uno dell’altra, ma nessuno si aspettava che potessero decidere di sposarsi dopo due anni dalla conoscenza a Uomini e Donne.

E, invece, Clarissa e Federico, certi del loro amore, hanno scelto di non aspettare e di diventare una famiglia nel più breve tempo possibile.

Ora che la Marchese ha accettato di diventare la moglie di Gregucci, dunque, si attendono maggiori dettagli sul matrimonio e sulla data delle nozze. I fan scalpitano…