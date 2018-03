Furiosa Soleil Sorge su Instagram: accusata di essere mantenuta da alcuni utenti del web, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne risponde a tono con una serie di commenti, stanca di essere ‘insultata’ e sentenziata da alcuni seguaci ‘ignoranti’, come da lei definiti. La rottura con Luca Onestini ed il successivo fidanzamento con Marco Cartasegna non è, infatti, stata vista di buon occhio da alcuni fan della giovane italo-americana.

Sentenziata e denigrata, dunque, Soleil Sorgè sul proprio profilo Instagram: al di sotto di una foto che la ritrae felice ai Caraibi – dove l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è attualmente in vacanza col fidanzato – alcuni utenti la definiscono ‘mantenuta’, scatenando così l’ira nella giovane. Stanca dei continui insulti a lei rivolti, la Sorge risponde a tono definendo i quattro utenti intervenuti degli ‘ignoranti’.

Soleil Sorge ‘attaccata’ sul web, ma lei risponde

La schiettezza ha sempre contraddistinto il carattere di Soleil Sorgè sin dai tempi di Uomini e Donne, e le risposte rilasciate sul web ne sono un’ulteriore prova.

‘La cosa che ti riesce meglio è fare la mantenuta… altro non sai fare’ si legge sotto un recente scatto pubblicato su Instagram della fidanzata di Marco Cartasegna, subito intervenuta al fine di smentire il nomignolo affiancatole.

‘Sinceramente sono stanca; personalmente non mi ha mai mantenuta nessuno’, precisa in un primo momento l’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi, per poi aggiungere, ‘Non mi aspetto che 4 ignoranti che sentenziano così superficialmente possano capire la meritocrazia. Vi prego di riflettere e parlare solo con cognizione di causa. È un insulto agli sforzi e all’impegno giornaliero che ci permettono di fare la vita che facciamo’.

Insomma, chiara e diretta Soleil Sorgè in risposta a ciò che lei definisce essere un ‘insulto’. Come se non bastasse, però, la giovane ha ancora concluso affermando: ‘È avvilente per noi donne pensare di dover dare costantemente prova della nostra indipendenza’.

Soleil Sorgè e Marco Cartasegna in vacanza ai Caraibi

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Soleil Sorgè e Marco Cartasegna, al momento in vacanza ai Caraibi. Non è, infatti, la prima volta che la coppia tanto chiacchierata e discussa del gossip femminile si conceda qualche momento di relax.

Una volta terminata – seppur in malo modo – la relazione con Luca Onestini, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è lasciata cadere tra le braccia dell’altro tronista, con il quale aveva provato ad uscire all’inizio del programma prima che accrescesse l’interesse per Onestini.

Ora, però, il sentimento che lega Sorgè a Cartasegna sembra essere vero e sincero, nonostante i fan dell’ex coppia non abbiano reagito bene di fronte al comportamento – per qualcuno scorretto – della giovane italo-americana.