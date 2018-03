In questo periodo i media (noi compresi) non sono molto teneri con Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: non passa giorno, infatti, senza che venga pubblicato un nuovo gossip, una nuova indiscrezione o un nuovo retroscena sulla celebre coppia di cantanti che sta vivendo da mesi una grave crisi sentimentale. Bisogna però dire che i protagonisti stessi della vicenda, e i loro parenti più prossimi, stanno dando il loro bel contributo ad alimentare i rumors, con dichiarazioni rilasciate alla stampa o tramite i social che spesso hanno l’effetto di un fiammifero accesso in un deposito di fuochi d’artificio. Non bisogna quindi sorprendersi se poi la stampa di settore ci marci un po’ su, aggiungendo alla minestra nuovi e saporitissimi ingredienti.

L’ultimo in ordine di tempo è stato Alberto Dandolo, che sulla sua seguitissima rubrica ‘Pillole di gossip’ pubblicata su Oggi e Dagospia ha insinuato la comparsa di una ‘terza incomoda’ a creare ulteriore scompiglio: ‘A Napoli gira voce che Gigi D’Alessio, in crisi con la compagna Anna Tatangelo dopo tredici anni di amore, possa contare sul sostegno di una fan fedele e affettuosissima. Chi è? Ah, saperlo’.

Ovviamente si tratta di un’indiscrezione che dice tutto e niente, utile solo a movimentare le già agitatissime acque in casa D’Alessio-Tatangelo. Acque che, come spiegavamo, ci avevano già pensato i diretti interessati, e i loro congiunti, ad animare pesantemente.

È appena di pochi giorni fa, infatti, l’intervista di Anna Tatangelo a Vanity Fair in cui la cantante ha spiegato senza far troppi giri di parole i motivi per cui ha lasciato Gigi D’Alessio, facendo riferimento a incomprensioni, non solo caratteriali, maturate lentamente nel tempo e giunte, secondo lei, a un punto di non ritorno: ‘Litigavamo sempre più spesso e ormai non ci parlavamo più, inoltre non riuscivamo mai a stare veramente da soli dato che la casa era sempre piena di persone a lui vicine. Quando ho deciso di andarmene, anche per provocarlo, non ha fatto nulla per fermarmi. Ora la lontananza può aiutarci a scoprire che cosa vogliamo veramente: se una fine o una ripartenza. Ma su quest’ultima porrei delle condizioni’.

Parole che non sono per nulla piaciute a Ilaria D’Alessio, la seconda dei tre figli di Gigi nati dal matrimonio con Carmela Barbato, che su Instagram, mediante un post poi rimosso, ha rovesciato tutto il suo rancore per la Tatangelo, accusandola tra le altre cose di aver sempre rifiutato un rapporto con lei e i suoi due fratelli (anche se Anna nell’intervista sosteneva il contrario).

Dichiarazioni forse troppo dure (ma confermate dal suo fratellino 15enne Luca, intervenuto a darle manforte nei commenti al post) che a mente fredda hanno portato la ragazza a fare una parziale retromarcia, chiedendo scusa per i toni usati forse su suggerimento del fratello maggiore Claudio, apparso pure lui sui social per cercare (finalmente) di gettare un po’ d’acqua sul fuoco delle polemiche e soprattutto per tutelare l’immagine del padre.

Alla luce di tutto questo comprenderete anche voi che se ad alimentare la saga Gigi D’Alessio – Anna Tatangelo sono gli stessi protagonisti o i loro familiari, diventa poi difficile chiedere ai giornali di non girare il coltello nella piaga…