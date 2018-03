Loredana Lecciso è tornata a Domenica Live per raccontare i risvolti della crisi con Al Bano e spiegare i motivi della querela nei confronti di Romina Power dopo il post social sulla presunta gravidanza di Cristel Carrisi. Con diplomazia e sincerità, la compagna del cantante di Cellino San Marco si è messa a nudo raccontando di essere in una ‘pausa di grande solitudine’.

‘Sto bene, ci sono stati tempi migliori ma anche peggiori’: così è iniziata l’intervista di Loredana Lecciso a Domenica Live, salotto in cui ama tornare spesso per confidare a Barbara D’Urso le verità sulla sua vita con Al Bano. Nonostante il recente gossip sulla coppia abbia parlato di nuova pace tra i due, pare proprio che i fatti siano completamente diversi: la crisi tra la Lecciso e il compagno prosegue, ma i rapporti tra loro restano distesi perché l’unico obiettivo resta quello di fare i genitori di Bido e Jasmine.

Leggi anche: Loredana Lecciso è tornata a Cellino San Marco: crisi superata con Al Bano?

Loredana Lecciso: ‘Non è stato un periodo semplicissimo’

La pausa di riflessione di Loredana Lecciso da Al Bano è iniziata nel periodo natalizio, quando lei ha scelto di allontanarsi da Lecce rifugiandosi per ben due mesi a Pavia.

‘Nella vita, a volte, arrivano dei temporali, degli uragani…per me, questo, è un periodo di riflessione, di piacevole solitudine’ – ha spiegato la compagna dell’ugola di Cellino San Marco – ‘Sto cercando di vedere, capire e analizzare un po’ tutto’.

‘Abbiamo avuto dei momenti non serenissimi e ho cercato di sottrarmi a tutto ciò, mantenendo fermi i miei affetti: i miei figli, la mia famiglia, Al Bano e tutte le persone a cui voglio bene e che mi vogliono bene’.

Così, dunque, Loredana Lecciso ha confermato che la crisi con Al Bano continua, smentendo le ultime indiscrezioni che parlavano di un rientro della showgirl a Cellino San Marco.

Leggi anche: Al Bano e Loredana Lecciso di nuovo insieme: non si vedevano da Natale

Loredana Lecciso: ‘Romina Power non c’entra nella crisi con Al Bano’

Barbara D’Urso, quindi, ha indagato sui motivi reali della rottura con il cantante, chiedendo se la causa delle scelte della Lecciso fosse ancora il rapporto tra il compagno e la ex moglie, Romina Power.

Dopo aver rivisto le immagini del concerto dei due a Capodanno e le battute – fraintendibili – della ‘rivale’ nei confronti dell’ex marito, Loredana ha commentato con calma e pacatezza ritenendo la reciproca ‘ricerca di affetto ammissibile’ dopo tanti anni di vita insieme.

‘Fa tenerezza la voglia di rivivere qualcosa che non torna più’ – ha continuato la Lecciso – ‘Il passato non ritorna […] ma ha sempre un sapore nostalgico’.

Così, dunque, la compagna di Al Bano ha spiegato il suo punto di vista sul rapporto tra il cantante e la ex moglie, affermando che nella crisi di coppia Romina Power non c’entra nulla.

‘In questa grossa crisi non c’entra Romina, non voglio dare colpe a terze persone che fanno il loro gioco’ – ha esordito l’ospite di Domenica Live – ‘Romina fa la sua vita, evidentemente potrebbe apparire come se avesse avuto dei dubbi sul suo operato passato e, da donna, mi dispiacerebbe molto. Però, ahimè, indietro non ci puoi tornare tu, non ci posso tornare io, nessuno può neanche lei’.

Leggi anche: Loredana Lecciso a Domenica Live: Amo Al Bano. Romina? Il confine tra ironia e buon gusto è labile’

Loredana Lecciso e la querela contro Romina Power: ‘Atto dovuto’

La curiosità di Barbara D’Urso, poi, si è spostata sull’ultima ‘guerra social’ tra Loredana Lecciso e Romina Power.

Nelle ultime settimane, infatti, la compagna di Al Bano ha querelato la statunitense in seguito alla pubblicazione di un post a commento di una sua dichiarazione su Instagram, poi rivelatasi frutto di un hacker.

‘Certamente io quel posto non lo avrei pubblicato e, comunque, in qualsiasi caso sarebbe stato giusto verificarne la veridicità perché si può rischiare di fare delle brutte figure’.

‘Questa cosa mi fa stare veramente molto male’ – ha continuato la Lecciso in merito all’accaduto – ‘Chiaramente ho dovuto difendermi, era doveroso da parte mia, perché mi è stata sottratta l’identità e ho dovuto farmi consigliare dai miei legali’.

Loredana, dunque, ha confermato di aver sporto querela contro Romina Power, ma di essere stata molto felice per l’atteggiamento di Al Bano che, nemmeno per un attimo, ha creduto che la compagna avesse potuto fare una cosa simile.

Leggi anche: Cristel Carrisi incinta? Loredana Lecciso conferma, ma il post è falso: scatta la querela