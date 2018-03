La scorsa puntata di Domenica Live ha visto protagonisti tutti i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2018, tra cui Filippo Nardi che ha chiesto scusa ad Eva Henger per una frase ‘contro’ la sua famiglia, per poi confessare di non aver mai fumato una canna in vita sua, se non a 17 anni. Domenica 18 marzo, l’ex naufrago del reality show di Canale 5 ha, così, avuto l’opportunità di smentire le voci alimentate sul suo conto.

Filippo Nardi chiede, inoltre, scusa ad Eva Henger per un’affermazione fraintesa rivolta al marito della naufraga. Filippo si sarebbe, infatti, innervosito all’aeroporto assistendo ai lunghi e sdolcinati saluti delle coppie e familiari presenti, rivolgendo così una sorta di ‘minaccia di vendetta’ all’ex compagna di gioco. Frase a quanto pare fraintesa dalla diretta interessata, la quale ha accettato le scuse nel salotto di Barbara D’Urso.

Leggi anche: Isola 13, Filippo Nardi si spoglia per pescare un’aragosta

Filippo Nardi si scusa con Eva Henger per la frase all’aeroporto

Entrambi ospiti a Domenica Live, Filippo Nardi ed Eva Henger hanno potuto chiarire un paio di questioni in sospeso, tra cui la fraintesa frase pronunciata dal disc jockey all’aeroporto, poco prima di partire per l’Honduras.

‘Mi farò una famiglia, mi farò la tua famiglia sull’Isola’, avrebbe infatti affermato l’eliminato de L’Isola dei Famosi 2018 osservando la coppia abbracciarsi e baciarsi prima del distacco.

La frase è stata recepita e fraintesa dall’attrice a luci rosse, la quale ha accettato le scuse di Nardi nel salotto di Domenica Live.

‘Ti chiedo scusa per questa frase che è stata fraintesa’, ha prontamente affermato il naufrago, ‘Se mi fossi accorto subito che era stata fraintesa avrei chiesto scusa immediatamente’.

Poco dopo la posata e sincera replica della Henger, ‘Chiedere scusa è sempre un grande segno di maturità e intelligenza’. Insomma, è dunque tornato il sereno tra i due eliminati de L’Isola dei Famosi 13?

Leggi anche: Canna-gate, Filippo Nardi è il quinto naufrago coinvolto nello scandalo de L’Isola dei Famosi

Filippo Nardi sul caso ‘canna-gate’: ‘Non fumo da un anno’

Inevitabile discutere sul caso che più di tutti ha infiammato questa tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi, ormai sempre più al centro dell’attenzione del gossip.

Eva Henger ha, infatti, aperto una sorta di ‘vaso di Pandora’ creando scompiglio e bufera sul reality show di Canale 5: l’ultimo nome da lei pronunciato è stato Filippo Nardi, il quale si è difeso a Domenica Live.

Il conduttore ha, infatti, precisato di non fumare da un anno e di essere astemio al fine di allontanarsi dall’uragano che lo ha coinvolto: ‘Non ho mai fumato canne, forse l’unica volta che l’ho fatto era quando avevo 17 anni e vivevo ancora a Londra. Non fumo sigarette da un anno e sono pure astemio’.

Insomma, sarà stato abbastanza chiaro e convincente Filippo Nardi sul caso purtroppo ancora aperto?