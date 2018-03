L’atmosfera a Domenica Live si è fatta tesa dopo l’insinuazione di Craig Warwick su un presunto flirt tra Cecilia Capriotti e Amauryz Perez su L’Isola dei famosi 13. L’argomento, introdotto dalla curiosa Vladimir Luxuria in seguito alle numerose indiscrezioni che circolano sui due, ha mantenuto alta l’attenzione dei telespettatori e fatto infuriare l’ex naufraga che ha minacciato di sporgere querela.

Nonostante Cecilia Capriotti abbia smentito categoricamente l’esistenza di un flirt con Amaurys Perez su L’Isola 13, Craig Warwick, interrogato da Barbara D’Urso sulla questione, ha replicato con un laconico ‘non comment’ che ha lasciato intendere che le dichiarazioni della ex naufraga non fossero vere. ‘Io sono amica della moglie di Amaurys e il mio compagno di Perez’ – ha spiegato la Capriotti, raccontando come il partner abbia chiesto allo sportivo di dormirle vicino in Honduras per tranquillizzarla in caso di eventuali attacchi di panico o ansie ingiustificate – ‘Per me è asessuato in quanto sono impegnata, in quanto amico e, poi, non è neanche il mio tipo’.

Cecilia Capriotti contro Craig Warwick: ‘Sei completamente impazzito!’

Mentre in studio si dibatteva sui presunti protagonisti di questo flirt ‘bollente’ su L’Isola dei famosi 2018, Barbara D’Urso ha notato come la giornalista Monica Setta e Craig Warwick, in collegamento con Domenica Live, si fossero ‘animati’ sulla questione.

‘La versione di Craig è completamente opposta’ – ha esclamato la giornalista – ‘Quello che state dicendo voi viene totalmente smentito da Craig, è come se parlaste di due Isola diverse’.

‘Cecilia, non ti offendere, ma riguardo alle voci di gossip a Craig consta che eri tu’: così, la Setta si è fatta portavoce della versione del sensitivo che ha lasciato all’amica la possibilità di spiegare il suo punto di vista sul caso.

Alle dichiarazioni della giornalista, gli ospiti di Domenica Live hanno strabuzzato gli occhi, mentre Cecilia Capriotti ha inveito contro Craig Warwick: ‘Sei completamente impazzito! Oltre a vedere gli angeli, vedi i fantasmi e vedi dei film che solo tu ti fai!’.

Il sensitivo, invece, con sorriso sornione lasciava intendere che le dichiarazioni della Capriotti fossero completamente false celandosi dietro ad un ‘no comment’, salvo poi cambiare espressione del volto quando la ex naufraga ha minacciato una querela contro Warwick e Monica Setta.

Monica Setta e Craig Warwick: ‘Chiediamo scusa a Cecilia Capriotti’

Temendo che la situazione potesse trasferirsi dal salotto di Domenica Live alle aule di tribunale, il sensitivo e la giornalista hanno chiesto scusa a Cecilia Capriotti: ‘Siccome Cecilia ha una famiglia e bisogna rispettarla, noi ci scusiamo’.

L’atteggiamento dei due ha scatenato una vera e propria polemica in studio e tutti gli ospiti di Barbara D’Urso si sono scagliati contro la Setta e Warwick per aver ritrattato tutto in pochissimi minuti.

‘Non possiamo perché Cecilia ha minacciato denuncia’ – ha ammesso la giornalista, che si è attirata le antipatie del pubblico e, in particolar modo, di Karina Cascella che, senza mezzi termini, ha urlato: ‘Hai fatto davvero una figura di m****!’.