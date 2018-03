Ormai è sicuro: sarà Barbara D’Urso la conduttrice del Grande Fratello 15, quello dedicato ai personaggi non famosi (NIP). L’attuale padrona di casa di Domenica Live e Pomeriggio Cinque ha vinto la corsa per il reality show di Canale 5 superando in una sorta di testa a testa finale Belén Rodriguez, l’altra candidata forte alla conduzione del programma dopo che per settimane si era fatto invece il nome di Barbara Palombelli. Per la D’Urso si tratta di un ritorno al timone del GF dopo le tre trionfali edizioni andate in onda dal 2003 al 2004 (soprattutto la seconda sconfisse addirittura il Festival di Sanremo superando ogni puntata gli 8 milioni di telespettatori).

La conferma di Barbara D’Urso conduttrice del Grande Fratello 15 è venuta dal sito di Davide Maggio, di solito molto beninformato su tutto ciò che accade a Cologno Monzese e dintorni. Secondo DM Barbarella avrebbe ricevuto dai vertici Mediaset una proposta molto allettante a cui, dopo una breve riflessione, avrebbe risposto convintamente di sì. Anche perché per Barbara D’Urso, regina indiscussa dei pomeriggi delle reti del Biscione, si tratta di un’ottima opportunità per tornare in prima serata dopo qualche anno di assenza.

Leggi anche: Grande Fratello 15, quando inizia? Ex concorrenti e personaggi ‘nip’ nel cast

Se non ci saranno cambiamenti il Grande Fratello 15 inizierà lunedì 23 aprile 2018: una data un po’ delicata visto che cade nel bel mezzo del ponte del 25 aprile, col rischio che molti potenziali spettatori siano in vacanza. Stessa cosa per la seconda puntata, prevista per il momento il 30 aprile, che è un pre-festivo. Vedremo se Mediaset studierà qualche accorgimento per non mandare Carmelita allo sbaraglio…

Barbara D’Urso al Grande Fratello 15 dopo il rifiuto di Barbara Palombelli

La scelta dei vertici Mediaset di affidare il Grande Fratello 15 a Barbara D’Urso, sarebbe derivata dal rifiuto all’ultimo minuto di Barbara Palombelli.

La conduttrice di Forum, infatti, sembrava essere quasi certa al timone del reality show di Canale 5, ma attraverso un post su Facebook ha ufficializzato il suo ‘no’ al programma.

‘Ringrazio tutti quelli che mi hanno candidato per condurre il Grande Fratello… sono molto gentili, ma io conduco Forum con tanta passione e nessuno mi ha detto nulla’ – ha scritto la presentatrice sui social – ‘Vi prego, non scrivetemi per candidarvi come opinionisti o concorrenti….’.

Una decisione poi ribadita con fermezza in un’intervista al settimanale Spy: ‘Ringrazio chi ha pensato a me, ma l’impegno di Forum è tanto e non ci sono i tempi per fare un buon lavoro’.

Leggi anche: Grande Fratello 15, Barbara Palombelli conduttrice? La svolta di Mediaset

Barbara D’Urso torna ai reality show

Per Barbara D’Urso la conduzione del Grande Fratello 15 è una ennesima attestazione di stima da parte dei vertici Mediaset.

Il volto di Pomeriggio Cinque e Domenica Live aveva già manifestato l’intenzione di tornare nel prime time di Canale 5 e, visto che le indiscrezioni sono state confermate, la D’Urso ha finalmente realizzato il suo desiderio.

La conduttrice, come già spiegavamo, non è tuttavia estranea al mondo dei reality show: l’ultimo in ordine di tempo è ‘Uno due tre stalla’ condotto nel 2007, preceduto da ‘Reality Circus’, ‘La Fattoria’ e appunto il ‘Grande Fratello’, che presentò per ben tre edizioni subentrando a Daria Bignardi.