Dopo l’eliminazione da L’Isola dei famosi 13, Paola Di Benedetto sarà ospite a Verissimo per raccontare la sua esperienza in Honduras e il rapporto con Francesco Monte. I due ex naufraghi, che si sono conosciuti proprio grazie al reality show di Canale 5, hanno ammesso di aver tentato di eludere più volte le telecamere tanto che, come confessato dalla ex Madre Natura, il loro primo bacio non è stato ripreso.

Dopo più di quaranta giorni su L’Isola dei famosi 13, Paola Di Benedetto ha ammesso di aver iniziato a soffrire eccessivamente la fame e la mancanza della sua famiglia, oltre ad aver sentito il bisogno di riallacciare i rapporti con Francesco Monte. Al rientro in Italia, quindi, la ex naufraga è stata raggiunta proprio dall’ex tronista che l’ha aspettata fuori dagli studi di Cologno Monzese per darle il benvenuto: ‘Lunedì io e Francesco ci siamo visti. Mi ha telefonato dicendomi che mi avrebbe raggiunto in hotel’ – ha raccontato ai microfoni di Verissimo – ‘Quando ci siamo visti è scattato un lungo abbraccio’.

Paola Di Benedetto: ‘Nel viaggio di andata su L’Isola evitavo Francesco’

Il flirt tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto è iniziato proprio durante il viaggio dei naufraghi verso l’Honduras.

‘Durante il viaggio di andata verso l’Isola evitavo Francesco, poi, già dai primi giorni passati in villa, lui mi veniva a trovare sull’amaca’ – così, i due hanno avuto modo di lasciarsi andare a lunghe chiacchierate, tentando più volte di scappare dall’occhio indiscreto delle telecamere.

‘Sull’Isola scappavamo dalle telecamere, ci nascondevamo dietro le palme per stare da soli’ – ha confessato Paola, ricordando il primo bacio con Francesco Monte che ‘non è stato ripreso dagli operatori’.

Tuttavia, della scelta di abbandonare il gioco dell’ex tronista, la Di Benedetto ha ammesso di non esserne a conoscenza: ‘L’ho visto allontanarsi con la barca, ma non avevo capito che non sarebbe più tornato’ – ha spiegato – ‘Oltretutto la sera prima avevamo avuto anche una discussione’.

Francesco Monte sorprende Paola Di Benedetto a Verissimo

Nel corso dell’intervista a Verissimo in onda domani, 17 marzo 2018, Francesco Monte farà una sorpresa a Paola Di Benedetto irrompendo negli studi televisivi e ammettendo di essere finalmente felice.

‘Dopo tutto quello che è successo alla fine una gioia è arrivata’ – ha detto a Silvia Toffanin, spiegando come sia stato emozionante rivedere Paola dopo L’Isola – ‘E’ stato strano rivedersi dopo un mese, ma abbiamo parlato fino alle sei del mattino’.

La frequentazione tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto, dunque, continua e i due hanno deciso di vivere la storia giorno dopo giorno.