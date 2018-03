Curiosa la foto pubblicata da Tiziano Ferro su Instagram: è diventato papà? E’ questo l’interrogativo che in molti si stanno ponendo osservando l’indescrivibile felicità del cantante ritratto con un bebè in mano. La voglia ed il desiderio di un figlio tutto suo riecheggiava da tempo nell’aria ed il suo trasferimento momentaneo negli Stati Uniti potrebbe aver avuto un doppio fine.

‘La meraviglia assoluta’ scrive, dunque, Tiziano Ferro su Instagram in commento ad una foto che lo ritrae con un bambino in mano. Pochi secondi ha impiegato l’immagine a destare l’attenzione degli utenti del social network, precipitatisi a domandare se fosse finalmente diventato papà. Qualcuno lo dà, invece, già per certo e si limita ad intervenire con cuori e dolci frasi di congratulazioni.

LA MERAVIGLIA ASSOLUTA ❤️ Tiziano A post shared by Tiziano Ferro (@tizianoferroofficial) on Mar 16, 2018 at 2:36am PDT

Tiziano Ferro negli USA: è diventato papà?

Sono quasi due anni che Tiziano Ferro vive a Los Angeles in quanto è un sogno che nutre sin da ragazzino, ma il trasferimento del cantante potrebbe aver portato ad un nuovo traguardo, oltre a quello discografico.

‘La meraviglia assoluta’ si legge, infatti, sulla sua pagina ufficiale Instagram, seguito da un cuore rosso: l’immagine che lo ritrae con in braccio un neonato potrebbe essere l’indizio di una svolta nella vita dell’artista.

Da tempo sogna di avere un bambino, ‘Se sono in America è anche perché voglio un figlio, e lo voglio anche da solo’, aveva affermato lo scorso anno Tiziano Ferro in un’intervista, e la foto tanto attesa dei fan potrebbe essere proprio questa.

Numerosissimi i commenti che in pochissimo tempo hanno invaso il suo profilo: qualcuno gli fa le congratulazioni, altri ‘piangono’ metaforicamente per la felicità condivisa, qualcuno è, invece, ancora incredulo e ancora si domanda chi potrebbe essere il bebè in questione.

Insomma, non ci resta che attendere aggiornamenti più dettagliati da parte di un felice ed entusiasta Tiziano Ferro.

Tiziano Ferro e il trasferimento a Los Angeles

Tiziano Ferro ha recentemente parlato del trasferimento a Los Angeles in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, in cui spiega le motivazioni dell’allontanamento – seppur solo fisico – dall’Italia.

‘È stato un trasferimento poco radicale, sono stato spesso in Italia fra impegni promozionali e tour. Non è stata una mossa per isolarmi o staccarmi. L’ho fatto perché sento il bisogno di alzare l’asticella delle esperienze di vita’, ha affermato l’artista, per poi continuare ‘Avrei voluto venire qui sin da ragazzino, il mio amore per la musica è nato con soul e hip hop. Ho aspettato una decina d’anni, prima ho girato tutta l’Europa. Per venire qui devi essere risolto e avere un percorso personale solido. Fossi arrivato prima mi sarei perso’.

Insomma, Tiziano Ferro sembra aver realizzato uno dei tanti sogni nel cassetto che si hanno sin da bambino, e l’arrivo -per noi inaspettato – di un figlio potrebbe ora averlo realizzato alla grande.