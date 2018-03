Secondo alcuni rumors Rebecca Staffelli e Alessandro Basile starebbero insieme: detta così non sarebbe una notizia particolarmente succulenta, visto che lei è soltanto la 19enne figlia di Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia specializzato nella consegna dei Tapiri d’oro, e lui, 33 anni, un ex corteggiatore di Uomini e Donne. Con tutto il rispetto non due grandissimi nomi dal punto di vista mediatico. Però la vicenda assume una luce ben diversa se consideriamo che lei lavora nello staff del padre, che con Striscia ha scoperchiato il caso del ‘canna-gate’ a L’Isola dei Famosi 2018, e lui è uno dei migliori amici di Francesco Monte. Insomma, c’è puzza di ‘conflitto di interessi’…

A sottolineare la particolarità di questa unione, tutta da confermare, è il settimanale Spy: ‘La storia di Rebecca Staffelli e Alessandro Basile’, si legge sul nuovo numero del settimanale, ‘Non è una finzione. Semmai un paradosso, considerando che i due nella realtà sono professionalmente ‘antagonisti’: lei, braccio destro di papà Valerio che quest’anno sta portando avanti la battaglia del ‘canna-gate‘, lui strenuo difensore dell’amico Francesco Monte (il protagonista, appunto, del ‘canna-gate’, ndr) in varie trasmissioni. Per Basile Rebecca pare proprio aver perso la testa al punto da aver lasciato lo storico fidanzato Simone’.

In effetti ci ricordiamo benissimo di aver visto e sentito Alessandro Basile, che ai tempi di U&D aveva corteggiato Rossella Intellicato e poi si era pure messo con Laura Molina, difendere a spada tratta le ragioni di Monte a Mattino 5 (‘Da amico sono contentissimo che abbia deciso di lasciare l’Isola perché non era più sereno, però che malinconia vederlo uscire’) e da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 (‘Vedo tanta invidia intorno a lui’). Se la liaison con Rebecca Staffelli dovesse risultare vera, non immaginiamo quindi come faccia a conciliare il fatto di essere un grande amico di Francesco Monte e allo stesso tempo il fidanzato della figlia del suo più grande accusatore. Vedremo se l’inviato di Striscia, di solito solerte in questi casi, consegnerà un meritatissimo Tapiro d’oro alla nuova coppia…

Rebecca Staffelli e Alessandro Basile si sarebbero conosciuti proprio negli studi di Pomeriggio 5, dove la ragazza da qualche tempo svolge il ruolo di opinionista mentre lui viene talvolta invitato come ospite. E tra un’ospitata e l’altra è probabile che sia scoccata la scintilla dell’amore. Che per il momento sembra più importante di tutto, ‘canna-gate’ compreso.