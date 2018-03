Confessiamo che le sottili stilettate di Magalli ad Adriana Volpe ci mancavano enormemente, ora che la showgirl è stata dirottata da I Fatti Vostri a Mezzogiorno in Famiglia spezzando un ‘idillio’ professionale che ci aveva regalato numerose perle di TV trash. Come dimenticare infatti la passata stagione televisiva segnata dai continui botta e risposta (in diretta, sui social, dappertutto) tra l’anziano (ops) conduttore e la sua storica collaboratrice? L’infinita polemica sembrava però definitivamente rientrata dopo la dipartita della Volpe dalla trasmissione quotidiana del daytime di Rai 2, ma con un colpo di coda da maestro Giancarlo Magalli ha trovato modo e maniera di lanciare una nuova stoccata all’ex collega…

È successo durante la trasmissione del 16 marzo. Affiancato dai suoi nuovi partner professionali Giò Di Tonno, Umberto Broccoli e Laura Forgia, Magalli stava conducendo il gioco del centro commerciale rispondendo alle telefonate da casa delle varie concorrenti. Una di queste, presentandosi, ha detto di chiamarsi, guarda caso, Adriana. Laura Forgia non ha capito bene il nome della spettatrice e l’ha chiamata ‘Diana’, venendo però prontamente corretta da Magalli che, avendo ricevuto un comodo assist a porta vuota, non si è fatto sfuggire l’occasione di punzecchiare l’amata/odiata Volpe: ‘La signora si chiama Adriana’, ha detto il presentatore de I Fatti Vostri, ‘Proprio un nome che difficilmente riusciamo a ricordare…’.

Noi invece ce lo ricordiamo benissimo e speriamo tanto che risponda in maniera altrettanto efficace e sibillina nel corso della prossima puntata di Mezzogiorno in Famiglia, dando il via a una nuova e appassionante faida televisiva. Giancarlo e Adriana fateci sognare!

Per quei pochissimi che non se la ricordano, la miccia che l’anno scorso, più o meno di questi tempi (era fine marzo), accese lo ‘scontro’ tra Magalli e Adriana Volpe fu un riferimento della showgirl, fatto in diretta durante I Fatti Vostri, all’imminente 70° compleanno del presentatore, che non la prese per nulla bene accusando la collega di avergli dato neanche velatamente del ‘vecchio’. La polemica, obiettivamente risibile, sfuggì dalle mani dei protagonisti che da quel momento in poi, per alcune settimane, iniziarono a lanciarsi pesanti accuse utilizzando ogni mezzo (TV, social, interviste sui giornali), tanto che a un certo punto la Volpe annunciò che avrebbe presentato querela nei confronti di Magalli per essersi sentita ‘violentata verbalmente’ (in un post su Facebook, Magalli aveva lanciato gravi insinuazioni sulla Volpe alludendo al ‘modo’ in cui aveva fatto carriera).

La querela di Adriana Volpe a Giancarlo Magalli sembra che sia stata effettivamente presentata (siamo in attesa di sviluppi), ma intanto Rai 2 per risolvere il problema ala radice ha deciso da questa stagione televisiva di separare la storica (nonché bizzosa) coppia de I Fatti Vostri, confermando Magalli e spostando Adriana a Mezzogiorno in Famiglia. Ma con la stilettata di oggi il conduttore ci ha tenuto a far sapere che la Volpe è ancora nei suoi pensieri…