Ha attirato l’attenzione il nuovo tatuaggio sulla mano di Fabrizio Corona, che ritrae il volto di Silvia Provvedi. Si tratta di un’ulteriore dichiarazione d’amore per il noto personaggio televisivo uscito dal carcere dopo 16 mesi di reclusione. Attualmente a Corona è stato vietato l’uso dei social network, come ribadito più volte, ma è la fidanzata ad aggiornare i suoi numerosi sostenitori sulla propria pagina Instagram.

‘Sempre sulla mano’ scrive un’orgogliosa Silvia Provvedi come commento al nuovo tatuaggio di Fabrizio Corona, che la vede protagonista. La foto recentemente pubblicata su Instagram mostra, per l’appunto, il volto della cantante tatuato sul dorso della mano del fidanzato, con il quale si è ricongiunta una volta uscito dal carcere di San Vittore. Nonostante le difficoltà che hanno tentato più volte di allontanare la coppia, i due sembrano ora innamorati più che mai.

Leggi anche: Silvia Provvedi: ‘Corona mi ha chiesto di sposarlo ma ora non è il momento’

Fabrizio Corona si tatua Silvia Provvedi sulla mano

Un gesto d’amore quello di Fabrizio Corona nei confronti di Silvia Provvedi: il nuovo tatuaggio del noto personaggio televisivo ritrae, infatti, il volto della fidanzata sul dorso della mano.

Dopo le soddisfazioni avuto nel corso di questa edizione di Dance Dance Dance, Silvia Provvedi ha, dunque, un nuovo motivo per cui gioire.

‘Sempre sulla mano’ scrive, infatti, la componente delle Donatella su Instagram, mostrando ai numerosi fan del compagno il tatuaggio così elaborato e d’effetto.

Come è noto, Fabrizio Corona al momento non può accedere ai social network per via del volere del giudice, in quando affidato ad una comunità: già una volta ha violato l’accordo ed è per questo che il compito di aggiornare i numerosi sostenitori della coppia ed in particolar modo di Fabrizio spetta alla fidanzata.

Leggi anche: Fabrizio Corona non torna in carcere, ma arriva la diffida

Sempre sulla mano .. @foxkingdomshop #Adalet A post shared by LeDonatella (@ledonatellaofficial) on Mar 14, 2018 at 7:15am PDT

Silvia Provvedi, in finale a Dance Dance Dance

Tra le ultime soddisfazioni di Silvia Provvedi anche il risultato ottenuto nell’edizione in corso di Dance Dance Dance, alla quale sta partecipando in coppia con la sorella Giulia.

Nell’ultima puntata la Donatella bruna si è calata nei panni di uno degli zombie protagonisti del video Thriller di Michael Jackson, regalando al pubblico ed ai giudici in sala dimostrazione di un’incredibile capacità espressiva.

Insomma, le sorelle si sono aggiudicate un posto nella finale di Dance Dance Dance e dopo l’entusiasmante esibizione ballerina Silvia Provvedi può ora gioire dell’ultimo gesto d’amore del fidanzato.