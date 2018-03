Continua ad avere degli strascichi la storia finita tra Cristina Chiabotto e Fabio Fulco. L’ex Miss Italia 2004, ospite di Mattino Cinque, si è raccontata ai microfoni di Federica Panicucci e, dopo aver percorso i successi della sua carriera, ha dovuto fare i conti con le curiosità della conduttrice in merito all’amore finito con l’attore.

Nelle ultime interviste, Fabio Fulco non ha speso parole tenere nei confronti di Cristina Chiabotto che, invece, ha sempre preferito replicare in modo razionale e per niente polemico alle accuse dell’ex compagno. Legati per 12 lunghi anni, sembra che ad un certo punto i due abbiano iniziato ad avere obiettivi differenti e, se da una parte, Fulco desiderava una famiglia, dall’altra, la Chiabotto è stata costretta a fare i conti con se stessa mettendo i suoi desideri e la sua persona al primo posto. Così, l’amore tra i due è arrivato al capolinea, ma per Cristina Fabio resta ‘intoccabile’.

Cristina Chiabotto: ‘Fabio Fulco non mi ha mai data per scontata, ma…’

Ripercorrendo alcuni dei momenti fondamentali della relazione con Fabio Fulco, Cristina Chiabotto ha riconosciuto di essersi annullata per il compagno e di aver dimenticato di valorizzarsi perché completamente calata nel ruolo di ‘crocerossina’.

‘Lui non mi ha mai data per scontata’ – ha ammesso l’ex Miss Italia 2004 – ‘Anzi, ne parlava molto bene con gli altri, probabilmente sono io che mi pongo a trecentosessanta gradi e questa cosa non è sempre positiva’.

Riguardo alla scelta di Fulco di ‘scappare’ in Cina per non rispondere a chi gli chiedeva della sua storia d’amore naufragata, la Chiabotto ha riconosciuto nelle dichiarazioni dell’ex fidanzato le parole di una ‘persona grande che ha subito un colpo abbastanza forte’.

‘Queste sono parole che non sono metabolizzate fino in fondo, quindi io giustifico’ – ha spiegato a Mattino Cinque, senza nascondere il dispiacere per la scelta di Fabio di raccontare i dettagli della loro vita privata.

Tuttavia, per la modella, l’ex compagno resta ‘una persona intoccabile, un pezzo di vita importante che non è assolutamente da intaccare’.

Cristina Chiabotto, il gossip sul nuovo amore

Intanto, proprio nelle ultime ore, iniziano a circolare una serie di indiscrezioni riguardanti un nuovo amore per Cristina Chiabotto.

Secondo il settimanale Oggi, infatti, la ex Miss Italia sarebbe corteggiatissima da un giovane uomo che resta, almeno per il momento, sconosciuto.

La ex di Fabio Fulco, stando al recente gossip, pare sia riuscita a resistere alle avances del nuovo pretendente ma, i ben informati, sono pronti a scommettere che ben presto potrebbe cedere alle lusinghe.

