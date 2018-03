La seconda edizione di Celebrity Masterchef ha preso il via su Sky Uno e tra i concorrenti c’è anche Anna Tatangelo che, durante la prima puntata, si è commossa proponendo il primo piatto preparato per Gigi D’Alessio. Una vera e propria dedica d’amore per l’ex compagno dal quale, ancora oggi, è separata.

Per la prova del ‘welcome dish’ prevista da Celebrity Masterchef 2, Anna Tantangelo ha proposto il piatto calamari e capperi, una sorta di ‘tributo’ all’ex compagno Gigi D’Alessio. Presentatasi davanti ai giudici del cooking show di Sky Uno con una delle sue prelibatezze, la Tatangelo si è commossa ricordando che proprio quella ricetta fu proposta per la prima volta al compagno. ‘E’ stato uno dei primi piatti che ho cucinato ed è piaciuto molto’ – ha spiegato Anna, non riuscendo a trattenere le lacrime di commozione.

Anna Tatangelo a Celebrity Masterchef 2 durante la crisi con Gigi D’Alessio

In molti potrebbero pensare ad un atteggiamento contraddittorio della cantante rispetto alle ultime dichiarazioni in merito alla relazione con D’Alessio, ma è giusto ricordare che Celebrity Masterchef 2 è stato registrato la scorsa estate, proprio durante la crisi di coppia.

In quel periodo erano tante le voci e le indiscrezioni che circolavano sul loro conto e, forse, le lacrime di Anna davanti ai giudici del cooking show derivano proprio dalle pressioni del momento.

Nessuno, tuttavia, si aspettava che la Tatangelo si commuovesse davanti ad un piatto di calamari e capperi, ma il ricordo e la lontananza da Gigi, forse, si sono fatti sentire molto forte in quel momento con i giudici di Masterchef.

Anna Tatangelo e la passione per la cucina

In attesa di conoscere i prossimi risvolti su una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, Anna Tatangelo continuerà ad essere protagonista della seconda edizione del cooking show di Sky Uno.

Appassionata da sempre di cucina, che per lei è una forma di ‘arte e creatività’, ama dedicarsi alla realizzazione di piatti prelibati in assoluto silenzio, senza la confusione di amici e parenti.

Tra i suoi piatti preferiti c’è, senza ombra di dubbio, il ragù della domenica, ma la Tatangelo ha confessato di essere stata contagiata anche da cucine diverse grazie ai viaggi fatti per il suo mestiere.

Dopo la prima prova a Celebrity Masterchef 2, dunque, sembra che Anna sia tra le concorrenti favorite alla vittoria di questa stagione. Staremo a vedere…