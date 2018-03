Confermata la data di inizio del Serale di Amici 2018 che torna su Canale 5 da sabato 7 aprile con un cast di concorrenti, giudici e direttori artistici modificato – parzialmente o totalmente, ancora non è dato saperlo – rispetto alle precedenti edizioni. Intanto, su questa edizione, iniziano a rincorrersi le prime indiscrezioni…

Maria De Filippi, dunque, continuerà ad essere protagonista del sabato sera con il Serale di Amici 2018 su Canale 5: il 7 aprile, infatti, i ballerini e i cantanti di questa edizione inizieranno il loro lungo percorso verso la finalissima che decreterà il 17esimo vincitore del talent show più longevo della televisione italiana. I direttori artistici, come di consueto, guideranno i ragazzi puntata dopo puntata, mentre i giudici avranno l’arduo compito di valutare le esibizioni dei singoli assegnando un punto alla squadra bianca o a quella blu.

Chi sono i concorrenti del Serale di Amici 2018?

Per il momento, degli alunni presenti nella Scuola di Amici 2018, nessuno è riuscito ad ottenere la maglia verde che segna il passaggio ufficiale al Serale.

Per la prima volta nella storia del programma, infatti, nessuno dei cantanti e dei ballerini è riuscito a convincere in modo unanime i professori vedendo svanire, in un colpo, il sogno di accedere di diritto alla fase finale del programma.

La difficoltà dei docenti di trovare un accordo sui concorrenti, dunque, potrebbe spingere la produzione a cercare nuove modalità di accesso al Serale per garantire la formazione completa di due squadre contrapposte.

I giudici di Amici 2018: Maria De Filippi vorrebbe Mina

Vige assoluto silenzio anche per quanto riguarda i giudici di Amici 2018.

Lo scorso anno le sedie rosse erano occupate da Ambra Angiolini, Eleonora Abbagnato, Daniele Liotti ed Ermal Meta, ma per questa 17esima edizione solo l’attrice si è detta propensa ad un ritorno su Canale 5.

Intanto, proprio nelle ultime ore, le indiscrezioni parlano di un desiderio di Maria De Filippi: la conduttrice pare stia provando a convincere Mina a ritornare in tv proprio in qualità di giudice del Serale di Amici 17.

Se fosse confermata, sarebbe una vera e propria ‘bomba’ che Queen Mary scaglierebbe contro la concorrenza.

I direttori artistici di Amici 2018: chi sono?

Lavori in corso anche per la scelta dei direttori artistici del Serale di Amici 2018 i cui nomi, almeno per il momento, restano un’incognita.

Lo scorso anno, dopo l’addio di Morgan e la polemica che ne è seguita, Emma Marrone tornò al timone della squadra bianca, pronta a confrontarsi con l’amica di sempre, Elisa, a capo dei blu.

Per la 17esima edizione, però, pare che tutto possa cambiare e anche Emma ed Elisa potrebbero passare il testimone di direttore artistico a qualcun altro.

