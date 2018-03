Striscia la notizia non si ferma sul canna-gate de L’Isola dei famosi 13 e inchioda Francesco Monte facendo ascoltare le frasi pronunciate in diretta tv dall’ex naufrago quando venne accusato da Eva Henger di aver fatto uso di marijuana in Honduras. Per Alessia Marcuzzi e il reality show di Canale 5, dunque, non c’è pace.

Per confermare le tesi della Henger sul canna-gate a L’Isola 13, Striscia la notizia è ricorsa all’uso del ‘Var’ isolando le frasi di Francesco Monte che confermerebbero quanto finora smentito dall’ex naufrago. L’inviato del tg satirico di Canale 5, Cristiano Militello, ha riproposto interamente la lite avvenuta tra i due concorrenti del reality show puntando l’attenzione su alcune dichiarazioni dell’ex tronista sfuggite all’orecchio attento dei telespettatori a causa delle voci e delle urla sovrapposte dei protagonisti e di Stefano De Martino in Honduras, e di Alessia Marcuzzi dall’Italia.

Leggi anche: Francesco Monte ha usato droga su L’Isola 13? L’accusa di Eva Henger

Francesco Monte conferma che più naufraghi hanno fumato canne

La prima prova che incastrerebbe Francesco Monte e che confermerebbe il suo coinvolgimento diretto nel canna-gate de L’Isola 13 è l’ammissione dell’esistenza di più persone che avrebbero fatto uso di marijuana.

‘Allora fai i nomi di tutto il gruppetto che si è messo a fumare, dai!’ – ha esclamato l’ex tronista rivolgendosi Eva Henger – ‘Visto che stai facendo la paladina della giustizia’.

‘Fai i nomi di quelle persone, così è una figuraccia al plurale’ – ha continuato Monte, ribadendo così di aver fumato le canne insieme ad altri naufraghi.

A Stefano De Martino che, invece, chiedeva come mai quelle accuse fossero state fatte solo in diretta tv e in seguito alle nomination, Francesco ha spiegato: ‘Perché lo hanno fatto in tanti ed è normale che non si lamentano’.

A riprova delle accuse di Eva Henger, inoltre, ci sono le dichiarazioni di Nino Formicola e Cecilia Capriotti che confermerebbero – seppur in modo velato – l’utilizzo di droghe leggere prima dell’arrivo in Palapa.

‘Che uno fumi una sigaretta o una canna, a me non me ne frega una mazza. Per me è fumare, punto’ – ha detto il comico alla Marcuzzi, seguito dalla Capriotti – ‘Per me è vivi e lascia vivere. Io ho fumato le sigarette e basta. Però, se gli altri hanno fumato altre cose, a me non dava fastidio’.

Leggi anche: Domenica Live, Eva Henger alla macchina della verità: nessuna bugia sul canna-gate de L’Isola 13

Striscia la notizia smentisce Alessia Marcuzzi e Magnolia

Un’altra prova mostrata da Striscia la notizia che inchioderebbe Francesco Monte è una dichiarazione dell’ex naufrago che fa notare a Eva Henger che il gioco è iniziato dal momento in cui loro sono approdati in spiaggia e, dunque, ciò che fanno nella loro vita privata, non avrebbe nulla a che vedere con L’Isola dei famosi.

In realtà, però, questa edizione del reality show – come confermato dalla stessa Alessia Marcuzzi e dalla cartella stampa di Magnolia – è iniziata in anticipo proprio perché i naufraghi sono stati spiati dalle telecamere quando erano già in villa.

Il tg satirico di Antonio Ricci, inoltre, ha sbugiardato la conduttrice dimostrando come, a differenza di quanto dichiarato in diretta tv, la produzione fosse già a conoscenza della denuncia di Eva Henger contro Francesco Monte.

A confermarlo, infatti, è stato il capo progetto di Magnolia che, in collegamento dall’Honduras, ha reso noto il confessionale dell’ungherese in cui si parlava già di ‘droga a L’Isola’.

Per Striscia la notizia, dunque, tutte queste prove convaliderebbero le accuse di Eva Henger, grazie anche alle dichiarazioni di Francesco Monte: un vero e proprio autogoal dell’ex tronista sul canna-gate.

Leggi anche: Isola 13, Andrea Marchi di Magnolia sul canna-gate: spunta il confessionale di Eva Henger