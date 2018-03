Luca Onestini: ‘La convivenza con Ivana non era nei piani, ma dopo il GF VIP è stato semplice’

Luca Onestini e Ivana Mrazova convivono: i due, che si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello VIP 2, si sono scoperti innamorati alla fine del reality show e, da quel momento, non si sono più separati. Così, l'ex tronista spiega come la vita sotto lo stesso tetto sia stata una scelta quasi naturale per entrambi.

da Luana Rosato, il