Furioso Luca Argentero derubato della sua identità da un hacker della rete. ‘Bloccatelo, è pericoloso!’, ha così immediatamente scritto su Instagram l’attore non appena preso coscienza dell’accaduto e dal caos creatosi con i suoi fan. La falsa identità ha, infatti, contattato alcuni utenti su Messenger spacciandosi per Luca Argentero, per poi inviare su Whatsapp alcune richieste di contatto.

Molti i fan che hanno, dunque, informato Luca Argentero di essere stato derubato della propria identità, in quanto abbia inavvertitamente e a sua insaputa contattato alcuni fan, spaesati da questo ‘colpo di scena’. L’attore è così subito intervenuto sulla propria pagina Instagram riportando il falso numero e ringraziando di cuore coloro che si sono prodigati ad avvertirlo al fine di mettere in guardia le incredule ‘vittime’.

Luca Argentero contatta i fan, ma è una bufala

Un brutto episodio ha dunque coinvolto Luca Argentero: un utente anonimo ha infatti contattato alcuni dei fan dell’attore spacciandosi per l’attore stesso.

Lunghe conversazioni sono così state consumate tra la falsa identità e la povera ‘vittima’, ignara della bufala che aveva di fronte.

Il truffatore ha, in un primo momento, agito su Messenger – la modalità di conversazione del social network Facebook -per poi spostarsi su Whatsapp tramite falso numero.

‘Sono stato informato che un personaggio di dubbia identità intrattiene conversazioni fingendo di essere me’, si legge sulla storia Instagram di Luca Argentero, preoccupatosi di avvertire i fan non appena venuto a conoscenza dell’accaduto.

Questo non è, purtroppo, un problema nuovo per i personaggi pubblici tanto esposti sui social, più volte ‘truffati’ della propria identità dai più esperti della rete, al fine di ingannare i poveri fan.

Luca Argentero derubato, l’appello su Instagram

Luca Argentero lancia così un appello a tutti i fan che sono inconsapevolmente caduti nella trappola imposta da un truffatore, il quale si sarebbe spacciato per l’attore stesso.

‘Se ricevete una richiesta di contatto, vi prego di bloccarlo e segnalarlo’ consiglia il personaggio televisivo amato dagli italiani, inserendo il numero di riferimento.

‘Questo comportamento, oltre ad essere triste, è pericoloso! Ringrazio di cuore chi si è preso la briga di avvertirmi e chi mi aiuterà a porre fine al ‘divertimento’ sconsiderato di questa persona’.

E’ questo il campanello d’allarme che fa suonare il diretto interessato sulla propria storia Instagram, con la speranza che tutti i seguaci possano prendere atto dell’incomprensibile furto d’identità che, come sottolinea Argentero stesso, è un fatto pericoloso.