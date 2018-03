Durissima risposta di Ilaria D’Alessio, la figlia di Gigi, alle parole con cui Anna Tatangelo ha praticamente ufficializzato la separazione con il cantante partenopeo, pur non escludendo un possibile ripensamento ma solo ‘a certe condizioni’. Ilaria, che ha 26 anni ed è la secondogenita nata dal matrimonio tra Gigi D’Alessio e Carmela Barbato (gli altri sono Claudio di 32 anni e Luca di 15) finito nel 2006, ha scritto su Instagram un lungo post per smentire alcune dichiarazioni dell’ormai ex compagna del padre, demolendo molte delle accuse lanciate dalla Tatangelo contro Gigi. In seguito Instagram ha rimosso il post di Ilaria D’Alessio (evidentemente su segnalazione di qualcuno) ma poiché sul web ‘scripta manent’ il contenuto è ancora disponibile.

Tra le cose dette da Anna Tatangelo, quella che più di tutte ha fatto imbestialire la figlia di Gigi D’Alessio riguarda il ‘buon rapporto’ che la cantante sorana racconta di aver instaurato sia con lei che con i suoi fratelli Claudio e Luca. Ebbene, non sarebbe vero: ‘Perché continuare a dire di avere un ottimo rapporto con i figli?’, ha scritto Ilaria, ‘Non è vero, non è mai stato vero. Sarebbe stato bello avercelo, una volta passati i rancori. Io ci ho provato! [...] Ma questo bel rapporto non c’è mai stato, mai! Più passavano gli anni e più mi rendevo conto che questa donna era davvero cattiva e non adatta per nulla alla spontaneità e alla vera semplicità della nostra famiglia. Quando ci vediamo non ci guardiamo nemmeno negli occhi!’

Nell’intervista a Vanity Fair Anna Tatangelo aveva poi per l’ennesima volta chiarito di non aver causato lei la separazione tra Gigi D’Alessio e la moglie Carmela, perché quando è subentrata nella vita del cantante il loro matrimonio era già finito. Ma per Ilaria D’Alessio non sarebbe andata proprio così: ‘Perché continuare a dire di essere subentrati al termine di una relazione quando in realtà, è vero che c’erano dei problemi tra i miei genitori, ma mia madre aveva partorito da poco e sicuramente non poteva essere un’altra donna, a quel tempo ragazzina, a risolvere i problemi di un’altra famiglia’.

Ilaria D’Alessio, figlia di Gigi, se l’è presa con Anna Tatangelo pure quando quest’ultima ha accennato al fatto che la loro villa all’Olgiata fosse sempre troppo piena di gente, anche 20-30 persone alla volta, perché Gigi è il ‘classico napoletano’ che vuole tutti intorno: ‘Quelle erano cene che mio padre faceva, fa e continuerà a fare, se Dio lo vorrà, per lavoro’, ha precisato Ilaria, ‘Sempre e unicamente per lavoro, lo stesso lavoro che ha permesso a me, ai miei fratelli e alla mia famiglia di condurre una vita dignitosa e, perché non dirlo, lo stesso lavoro che ha contribuito alla sua (cioè di Anna, ndr) realizzazione’.

Il duro j’accuse di Ilaria D’Alessio contro Anna Tatangelo si è infine concluso con un messaggio personale: ‘L’amore che nutro per mio padre è unico e indissolubile, io sono certa che lui sceglierà cosa sia meglio per il suo animo buono e nel rispetto soprattutto di mio fratello Andrea (un angelo partorito da un diavolo, ancora non me lo spiego). Quanto a te, smettila di dire caz**te sulla vita di un uomo e sul rapporto fantomatico che avresti con i figli perché non è vero! E se non sei stata accettata è perché sei stata prima tu a non accettare noi, l’abbiamo sempre saputo e percepito. Ma un segreto vorrei dirtelo: tu sei arrivata dopo!’

Come detto, questo post adesso non è più visibile sulla bacheca di Ilaria D’Alessio. La figlia di Gigi ci è rimasta male per la cancellazione e subito dopo ha pubblicato un altro messaggio scrivendo ‘Guardate cosa è successo per aver scritto la verità’. Sotto il post si è scatenata una vera e propria ‘guerriglia’ virtuale tra fan di Gigi e fan di Anna e la stessa Ilaria è dovuta più volte intervenire per ribadire la sua posizione, supportata anche dal fratellino Luca. Guardate per credere!