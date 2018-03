Per Francesco Monte e Paola Di Benedetto è scattato il primo bacio lontano dalle telecamere indiscrete de L’Isola dei famosi 13. I due, costretti a interrompere il flirt in seguito al canna-gate e alla partenza dell’ex tronista dall’Honduras, si sono rivisti a Cologno Monzese, poco dopo l’ottava puntata del reality show di Canale 5.

Come documentato dal settimanale Spy, il bacio tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto è avvenuto al termine della diretta tv de L’Isola dei famosi 2018. Lui, che aveva fatto consegnare alla modella un biglietto con delle rose durante la trasmissione, è arrivato a Milano e si è fatto trovare fuori dall’Hotel Studios, a Cologno Monzese, accanto agli studi dove va in onda lo show e dove alloggiava la ex naufraga. Tra loro baci, abbracci, tenerezze e tantissima complicità che raccontano come, finalmente, i due possano iniziare a vivere la loro storia d’amore lontani da occhi indiscreti.

Francesco Monte: ‘Con Paola Di Benedetto una nuova vita’

Francesco Monte e Paola Di Benedetto, dunque, non hanno disatteso le attese dei telespettatori incuriositi dal flirt iniziato tra loro durante la permanenza su L’Isola dei famosi.

In Honduras, tra i due, era già scattato un bacio notturno ma, poco dopo, Monte era stato costretto a lasciare il gioco per tornare in Italia e difendersi dalle accuse di Eva Henger.

In tanti credevano che questo amore fosse stato architettato per aumentare l’interesse e il gradimento del pubblico nei loro confronti ma, a quanto pare, Francesco e Paola di sono davvero innamorati.

‘Ora sono felice’ – ha dichiarato Monte al settimanale Spy – ‘Questa storia è ancora più bella di come immaginavo, una nuova vita’.

Francesco Monte e Paola Di Benedetto: la prima foto social insieme

Prima ancora del gossip sul bacio tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto, i due non si erano nascosti e, al rientro della modella dall’Honduras, avevano pubblicato sui social la prima foto insieme.

Poi, sono spariti facendo crescere sempre di più la curiosità dei fan sul fidanzamento e sulla loro storia e, ad oggi, sembra certo che tra i due ci siano un vero e proprio interesse.

Con Paola, dunque, inizia per Francesco un nuovo capitolo, il più felice dopo la fine della storia con Cecilia Rodriguez e il canna-gate che lo vede coinvolto in una serie di accuse e polemiche dalle quali ha scelto di difendersi nelle sedi più opportune.

