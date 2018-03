Davide Devenuto e Serena Rossi sono tra le coppie più solide del mondo dello spettacolo, ma il matrimonio – almeno per adesso – può attendere. I due attori, che si sono conosciuti sul set di Un Posto al Sole, hanno iniziato a frequentarsi solo dopo l’uscita della Rossi dal cast della fiction di Rai 3 e, a distanza di nove anni, sono ancora innamoratissimi e sono diventati genitori di Diego.

‘Conviviamo, abbiamo un figlio, cos’altro dovremmo avere per essere una coppia?’ – ha spiegato Davide Devenuto a Vanity Fair riguardo il possibile matrimonio con Serena Rossi. L’attrice, infatti, ha più volte ribadito che le nozze non arrivano perché manca la proposta da parte del compagno che, dal canto suo, sembra intenzionato a rinviare quando entrambi avranno più tempo da dedicare ai preparativi. ‘Non c’è il tempo, ma succederà’ – ha continuato l’interprete di Un Posto al Sole – ‘Lo farei pure subito se fosse una cosa semplice, il vero problema è organizzare il festone alla napoletana che vuole lei’.

Davide Devenuto: ‘Io e Serena Rossi è come se fossimo già sposati’

Forse meno tradizionalista della compagna, Davide Devenuto crede che non manchi nulla alla sua relazione con Serena Rossi.

Consapevole di quanto il matrimonio sia una cosa ‘impegnativa’, l’attore ha ammesso: ‘[…] Ogni tanto ti chiedi: serve veramente? Dopotutto è come se fossimo già sposati’.

La relazione con l’attrice e conduttrice, infatti, procede a gonfie vele da ben nove anni e nel 2016 i due sono diventati genitori del piccolo Diego.

Davide Devenuto e Serena Rossi: il primo incontro sul set

L’amore tra i due attori è nato proprio in seguito al primo incontro sul set di Un Posto al Sole ma, come ricorda Devenuto, tra loro non ci fu subito simpatia.

Poi, è stata proprio Serena Rossi a fare il primo passo con l’attuale compagno: ‘[…]Mi ha fatto capire che ci fosse interesse ma non subito. Sono passati circa cinque anni prima che iniziassimo a frequentarci’.

Nonostante durante la lavorazione della fiction di Rai 3 entrambi flirtassero e dimostrassero interesse reciproco, la frequentazione è iniziata quando la Rossi ha lasciato il cast e per Devenuto è stata ‘l’unica salvezza’.

‘Penso che sia quasi impossibile lavorare e stare insieme in un progetto come quello di Un Posto al Sole’ – ha spiegato, non escludendo la possibilità di tornare a lavorare in coppia con la compagna, magari in ‘una fiction dove io faccio il cinico e lei la sana ingenuotta emotiva’.