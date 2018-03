Daniele Bossari e Filippa Lagerback spostano la data del matrimonio

Cambio di programma per uno dei matrimoni più attesi dell'anno: Daniele Bossari e Filippa Lagerback hanno, infatti, cambiato la data delle nozze. Come anticipato dalla coppia, l'atteso evento avrebbe dovuto aver luogo l'8 giugno 2018 ma, secondo quanto dichiarato in una recente intervista, il giorno sarebbe stato anticipato.

da Giorgia Piombo, il