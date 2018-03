“15 gennaio, é l’alba, sono in macchina e la strada mi porta verso l’aeroporto di Milano Malpensa...” Ho iniziato a mettere in parole le immagini e gli stati d’animo della mia esperienza in Honduras. Un piccolo racconto per condividere, con chi ne avrà la voglia, qualche fotogramma della mia vita. Lo troverete la prossima settimana su Chi. Grazie ad @alfosignorini per avermi dato la possibilità di raccontarmi in prima persona, senza filtri. @chimagazineit

A post shared by STEFANO DE MARTINO (@stefanodemartino) on Mar 9, 2018 at 9:23am PST