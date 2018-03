Secondo le recenti voci di gossip, Ludovica Frasca ha un nuovo fidanzato: l’ex velina di Striscia la notizia avrebbe detto definitivamente addio all’attore e conduttore Luca Bizzarri iniziando un flirt con un uomo misterioso dal look hipster. Nessun ritorno di fiamma, dunque, tra la showgirl e il comico.

Dopo ben quattro anni di fidanzamento, dunque, sembra che la relazione tra Ludovica Frasca e Luca Bizzarri non possa essere recuperata. Lei è stata avvistata dal settimanale Chi in compagnia di un uomo sconosciuto che, secondo i ben informati, sarebbe il suo nuovo fidanzato. Nel corso degli ultimi mesi sono tantissimi i rumors che parlano di rottura definitiva e riappacificazioni lampo tra la ex velina e l’attore di Immaturi – La Serie: a lei è stato affiancato anche il nome di Cesare Cremonini, mentre lui si diceva avesse detto addio alla showgirl per un’altra donna.

Leggi anche: Luca Bizzarri geloso di Ludovica Frasca e Cesare Cremonini? Il conduttore sogna un ritorno di fiamma con l’ex fidanzata

Ludovica Frasca e Luca Bizzarri, nessuna riappacificazione

L’ufficializzazione della rottura tra Ludovica Frasca e Luca Bizzarri è arrivata lo scorso novembre e, in seguito a quella notizia, si era iniziato a parlare di nuove relazioni sentimentali per i due.

Leggi anche: Luca Bizzarri e Ludovica Frasca si sono lasciati: lei festeggia il compleanno da sola

Poi, al matrimonio di Carlo Cracco, la ex velina di Striscia la notizia aveva postato uno scatto insieme all’ex fidanzato lasciando ipotizzare che la crisi tra loro fosse definitivamente terminata.

E, invece, secondo quanto raccontato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, la Frasca avrebbe un nuovo fidanzato con il quale è stata beccata a flirtare in modo inequivocabile.

Chi è il nuovo fidanzato di Ludovica Frasca?

Nessuno, però, è riuscito a riconoscere il nuovo amore di Ludovica Frasca dandogli nome e cognome.

Ciò che si sa dell’ipotetico fidanzato dell’ex velina è che ha la barba e sfoggia un inconfondibile look hipster: molto poco per iniziare ad andare alla ricerca del ragazzo del mistero.

Certo è che, con questa novità nella vita privata di Ludovica, le supposizioni e le speranze di un ritorno di fiamma con Luca Bizzarri si riducono al minimo.

In amore, però, si sa che nulla è prevedibile e certi amori, come canta Antonello Venditti, ‘fanno dei giri immensi e poi ritornano’.

Leggi anche: Luca Bizzarri e Ludovica Frasca: nozze in arrivo tra il comico e la velina?