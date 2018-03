Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2018, Laura Pausini è pronta a tornare in tv insieme a Maria De Filippi. Ad annunciarlo è la stessa cantante, entusiasta per il progetto che la vedrà accanto ad una delle conduttrici di punta di Mediaset, la sola che riesce a ‘frenare le sue paure’ permettendole di osare.

Resta ancora top secret il titolo del programma tv che vedrà Laura Pausini e Maria De Filippi insieme sul piccolo schermo. La cantante, dopo la partecipazione ad House Party nel 2016, aveva dimostrato grande ammirazione nei confronti della conduttrice e, all’indomani della messa in onda dello show, le inviò un messaggio di ringraziamento per averle permesso di ‘presentare dal vivo il disco Laura Christmas’, un’occasione non sempre frequente in Italia. Consapevoli del successo ottenuto, dunque, Laura e Maria sono pronte a stupire il pubblico con una nuova trasmissione.

Laura Pausini: ‘Io e Maria De Filippi stiamo lavorando ad un programma’

Pur essendo caratterialmente molto diverse e pur occupandosi di settori professionali apparentemente lontani tra loro, Laura Pausini e Maria De Filippi potrebbero dar vita ad uno show televisivo del tutto inedito.

La trasmissione che vedrà la coppia di donne protagoniste di Mediaset è ancora in cantiere e, come spiega l’artista di Solarolo a Tv Sorrisi e Canzoni, le due ci stanno lavorando per rendere il progetto completo entro la fine dell’anno.

‘Ci siamo incontrate e ci stiamo lavorando. Non vedo l’ora’ – ha raccontato entusiasta la Pausini – ‘Avevamo bisogno di incrociare bene le disponibilità, siamo entrambe molto impegnate!’.

‘Collaborare con Maria è interessante perché siamo diversissime’ – ha concluso, rivelando che ‘solo lei riesce a frenare così tanto le mie paure e a farmi osare’.

Laura Pausini, cantante e conduttrice per Canale 5

Per Laura Pausini, tuttavia, non si tratterà della prima volta da protagonista in uno show televisivo.

La cantante, infatti, ha già dimostrato talento davanti alle telecamere con lo spettacolo ‘Laura e Paola’ trasmesso su Rai 1 nel 2016, ha partecipato come coach a La Voz… México, mentre, per la tv spagnola, è una delle giudici di X Factor.

Entro la fine dell’anno, quindi, la Pausini tornerà sul piccolo schermo insieme a Maria De Filippi, ma ha raccontato al settimanale diretto da Aldo Vitali di aver ricevuto un’altra allettante proposta dalla Rai, poi rifiutata per timore.

La cantante è stata contattata dai vertici di Viale Mazzini per la conduzione di Sanremo 2018: ‘Molti mesi prima che Claudio Baglioni accettasse, hanno chiesto a me e Paola Cortellesi di condurre’ – ha rivelato – ‘Ma lei era occupata e io ho detto ‘meglio di no’. In quel ruolo avrei troppa paura’.

