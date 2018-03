Su L’Isola dei famosi 13 nasce il gossip su un presunto flirt tra Amaurys Perez e Cecilia Capriotti, ma la moglie del naufrago ha deciso di intervenire smentendo ogni indiscrezioni. Da settimane, infatti, circola sul web la notizia che due concorrenti del reality show, sentimentalmente impegnati, avrebbero frenato a stento i bollenti spiriti e, secondo i ben informati, si tratterebbe proprio dello sportivo e della showgirl.

‘Nulla di vero’ – ha sentenziato Angela Rende, moglie di Amaurys Perez che, almeno fino a qualche giorno fa, aveva preferito non parlare del gossip che vede coinvolti il marito e Cecilia Capriotti. Per la compagna del naufrago, infatti, le voci che hanno iniziato a circolare sul suo conto sono frutto di cattiveria e, al rientro in Italia, il concorrente del reality show di Canale 5 sarà tutt’altro che felice di quanto raccontato – ingiustamente – sul suo conto.

Isola 13, il gossip sul presunto flirt tra naufraghi

Prima di comprendere la rabbia di Angela Rende per il gossip su un presunto tradimento del marito su L’Isola dei famosi 2018, facciamo un passo indietro per capire meglio ciò che è successo.

Il settimanale Chi, pochi giorni addietro, aveva parlato di un ipotetico avvicinamento pericoloso ‘tra due naufraghi, occupatissimi sentimentalmente in Italia’ che avrebbero frenato ‘la scintilla quasi sul nascere’.

Poi, nel salotto di Alfonso Signorini, Eva Henger aveva fornito dei dettagli sui presunti protagonisti di questo flirt: ‘Lei ha i capelli scuri e lui è scuro’.

Se il nome di Amaurys Perez era stato facilmente intuibile, sulla lei si erano avuti dei dubbi: dissipati quelli su Alessia Mancini, dunque, si è iniziato a parlare di Cecilia Capriotti.

Angela Rende, la moglie di Perez: ‘Amaurys ha dormito con Cecilia’

Così, dopo un chiacchiericcio fastidioso, Angela Rende ha deciso di parlare difendendo a spada tratta il marito e ammettendo di essere a conoscenza del fatto che Amaurys e Cecilia abbiano dormito insieme sotto la stessa coperta.

‘Conosco mio marito da 15 anni, e se avesse voluto tradirmi non avrebbe aspettato le telecamere’ – ha dichiarato a Fanpage – ‘[…]Non ho mai avuto alcun sospetto su di lui, mai pensato che mi abbia mancato di rispetto. Amaurys è un uomo dai sani principi […]’.

‘Amaurys ha dormito sotto le coperte con Cecilia. Era la prima settimana sull’Isola e hanno dormito tutti sotto le coperte attaccati’ – ha continuato, certa della fedeltà di Perez nei suoi confronti.

La Rende è convinta che Amaurys penderà molto male la notizia una volta rientrato in Italia – ‘E’ una persona onesta. È stato un modo cattivo per parlare di lui’ – ed è altresì convinta che questa indiscrezione non possa riguardare un altro dei naufraghi: ‘Sono sicura che niente di tutto questo sia mai accaduto’.