Tanti hanno fretta di veder sposata Cecilia Rodriguez, ma per le nozze con Ignazio Moser (o con chiunque altro) bisognerà attendere ancora un bel po’: la showgirl argentina, sorellina di Belen, è intervenuta infatti per smentire le ennesime indiscrezioni sul suo ‘imminente’ matrimonio, specificando che per il momento non le interessa sposarsi, anche se in futuro probabilmente succederà. ‘Una volta ci si sposava per lasciare la casa dei genitori e conquistare l’indipendenza’, ha detto la bella Cecilia, ‘Ma io vivo sola già da nove anni. Il mio vero obiettivo è un altro…’

La notizia (falsa) delle prossime nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è uscita qualche giorno fa: pare, secondo rumors incontrollabili, che i due stessero addirittura progettando un matrimonio segreto in Argentina. Ma la verità è un’altra e l’ha spiegata la stessa Cecilia a Elenoire Casalegno durante Raccontami, una trasmissione che va in onda sul web: ‘Sono innamoratissima di Ignazio e ammetto che in futuro vorrei sposarmi, ma per il momento il matrimonio non m’interessa’.

Le sue priorità, come anticipavamo, sono altre: ‘Il mio vero obiettivo è diventare mamma, voglio avere tre figli. Il matrimonio è pure bello ma mi sposerei solo per la festa. In questo momento ho già tutto ciò che voglio: la mia famiglia, un lavoro che mi piace, un nipote meraviglioso (Santiago, figlio di sua sorella Belen e del suo ex marito Stefano De Martino, ndr) e Ignazio, il compagno di vita che ho sempre desiderato. Ogni giorno mi fa sognare ad occhi aperti, la mattina si alza e mi regala tanta positività ed energia’.

Nel corso dell’intervista alla Casalegno, Cecilia Rodriguez ha parlato anche di altri argomenti, raccontando qualche episodio della sua infanzia in Argentina e del rapporto fortissimo con suo fratello Jeremias: ‘Quando ero piccola eravamo felici, anche se a volte mancavano i soldi. Ma i miei non mi hanno mai fatto mancare l’affetto. Non avevo particolari ambizioni, il mio sogno era diventare… cassiera di un supermercato! Quando poi mi sono trasferita in Italia pensavo di restarci al massimo tre anni, e invece credo che ci rimarrò per sempre. Qui ormai c’è il mio mondo, la mia serenità, mentre in Argentina sono rimasti solo mia zia e una mia cugina, ma spero di portare anche loro qui’.

E Jeremias Rodriguez? ‘Sono molto protettiva nei suoi confronti. Anche se sono la più piccola di casa mi sono sempre presa cura dei miei fratelli: la famiglia per me è tutto, non riesco a stare senza, anche se adesso sto cercando di costruire la mia vita’.

È stata dunque chiara Cecilia Rodriguez: le nozze con Ignazio Moser non sono in programma nell’immediato futuro, ma state certi che molti continueranno a parlarne…