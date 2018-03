Belén Rodriguez e Andrea Iannone non badano a spese e l’ultimo regalo del pilota alla compagna è finito sulle prime pagine dei giornali di cronaca rosa. Il motivo? Non il classico anello che fa strabuzzare gli occhi alle comuni mortali né un paio di scarpe super fashion, bensì una Bentley il cui valore ammonta a 400mila euro.

Così, dopo essere stati criticati per aver raggiunto C’è posta per te con un aereo privato, Belén Rodriguez e Andrea Iannone hanno deciso di finire nell’occhio del ciclone per l’ultimo regalo ricevuto dalla showgirl. Fotografati dal settimanale Chi fuori dalla concessionaria e accanto al nuovo acquisto, la coppia – accompagnata dal piccolo Santiago – è stata immortalata con l’ultima arrivata in famiglia: una Bentley Continental Cabrio GT che farà scorrazzare la Rodriguez per le strade della Svizzera.

Belén Rodriguez e Andrea Iannone appassionati della velocità

D’altronde, Belén Rodriguez e Andrea Iannone non hanno mai nascosto di avere una passione comune: quella per la velocità.

La showgirl, infatti, è stata spesso fotografata sulle due ruote o su automobili che viaggiano alla velocità della luce, mentre il compagno, com’è noto, non teme di correre in moto e ha saputo trasformare una passione in un mestiere.

La Bentley che i due si sono regalati, dunque, non è altro che uno dei tanti oggetti che la coppia ha avuto la fortuna di poter acquistare e di cui potrà godere condividendone le immagini sui social.

I fan sono già in attesa di poter vedere la Rodriguez a bordo della sua nuova ‘utilitaria’ e, siamo certi, i commenti si sprecheranno.

Andrea Iannone, il regalo per Belén e la felicità del primo figlio?

Intanto, mentre Andrea Iannone e Belén Rodriguez si godono la loro Bentley, viene da chiedersi se il regalo del pilota alla compagna sia un piccolo pensiero che esprime le gioie della gravidanza.

Nelle ultime settimane, infatti, si è parlato di una seconda maternità della showgirl che, a distanza di cinque anni dalla nascita di Santiago, potrebbe essere nuovamente in attesa di un bimbo.

La Rodriguez e Iannone, infatti, sono innamoratissimi e l’arrivo di un erede farebbe felicissimo lo sportivo che, più volte, ha dichiarato di essere convinto che Belén sia la donna della sua vita.

Chissà, dunque, se questo presente da 400mila euro non sia solo il primo regalo che la coppia si sta concedendo in attesa dell’arrivo del piccolo.

