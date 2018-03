Dopo il primo battibecco a distanza tra Barbara D’Urso e Alessia Marcuzzi per il canna-gate, la conduttrice di Pomeriggio Cinque ha lanciato un’altra frecciata alla collega per la lite con Eva Henger avvenuta durante l’ottava puntata de L’Isola dei famosi 13. Ma quali sono le dichiarazioni che hanno infastidito ‘Barbarella’?

Riproposto il video del duro scontro tra Alessia Marcuzzi ed Eva Henger, al rientro in studio Barbara D’Urso si è mostrata abbastanza turbata da quanto avvenuto la sera del 12 marzo 2018 su Canale 5 e dai toni utilizzati dalla collega di Mediaset con una delle ospiti ed ex concorrenti de L’Isola dei famosi 2018. Nonostante fosse evidentemente contrariata, la conduttrice di Pomeriggio Cinque ha preferito non esprimersi sui fatti, ma non si è lasciata sfuggire l’opportunità di lanciare una frecciata alla Marcuzzi considerando poco consone le sue esternazioni su Mercedesz Henger.

Barbara D’Urso contro Alessia Marcuzzi: ‘Non voglio commentare’

Pare proprio che Barbara D’Urso abbia condiviso appieno il pensiero di molti internauti che, sui social, hanno espresso il loro dissenso nei confronti di Alessia Marcuzzi per alcune frasi utilizzate contro Eva Henger.

Durante la lite a L’Isola dei famosi, infatti, la conduttrice ha invitato la ex naufraga a ‘non fare discorsi moralisti a me quando io non sono mai stata moralista né con te né con tua figlia’, ma questo accenno alla sua vecchia professione come porno attrice ha fatto storcere il naso a molti.

Così come molti telespettatori, dunque, anche Barbara D’Urso ha ammesso di non aver compreso il motivo del coinvolgimento di Mercedesz Henger nella lite tra la Marcuzzi e la madre Eva e, seppur in modo velato, ha lanciato un’accusa alla collega.

‘A me è sfuggito solo cosa c’entrasse la figlia di Eva Henger con la storia dei moralismi’ – ha esordito la D’Urso dopo il video della lite avvenuta a L’Isola – ‘Poi non voglio commentare’.

BOOM. Barbara lancia la prima frecciatina. “Non so cosa c’entri la figlia di Eva Henger con i moralismi”. #Pomeriggio5 pic.twitter.com/xaAsNZmu8i — trashitaliano.it (@trash_italiano) March 13, 2018

Barbara D’Urso, bocca cucita sul canna-gate

Intanto, molti hanno notato come Barbara D’Urso non tratti più il caso canna-gate su L’Isola 13 dopo gli ultimi interventi di Magnolia sull’argomento.

I primi ad aver accusato la conduttrice di Pomeriggio Cinque di essere stata ‘imbavagliata’ sono stati i colleghi di Striscia la notizia.

Sull’uso di droghe leggere in Honduras, però, pare che anche Eva Henger sia stata messa a tacere e, intervistata da Valerio Staffelli, la ex naufraga ha spiegato che alcune trasmissioni tv evitano di invitarla perché, forse, è ‘un argomento da non trattare’.

Se la D’Urso, dunque, non fosse più autorizzata ad affrontare il caso, Barbara ha dimostrato di non avere peli sulla lingua nel commentare tutte le altre situazioni che caratterizzano L’Isola dei famosi.

