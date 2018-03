Tornano in TV i Telegatti dopo ben 10 anni di assenza. L’annuncio ha rallegrato vip, personaggi televisivi, conduttori ma, soprattutto, il grande pubblico, così ansioso di poter nuovamente assistere ad uno degli appuntamenti più straordinari dell’anno in onda su Canale 5. Per i più giovani, si tratta di un ambito premio televisivo, parte integrante della storia dello spettacolo italiano.

Con un’edizione totalmente innovativa tornano, dunque, i Telegatti. Ad annunciarlo è stato il direttore di Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali nel corso di un evento tenutosi a ‘Tempo di Libri’ a Milano ma, dopo aver svelato che si svolgeranno il prossimo autunno, ha concluso affermando: ‘Non possiamo ancora anticipare di più perché è un bambino appena concepito e mancano ancora tanti mesi alla sua nascita, ancora non sappiamo neanche il sesso’.

I Telegatti tornano in TV: ‘Sarà un’edizione molto innovativa’

E’ così che viene descritta l’edizione dei Telegatti che dal prossimo autunno andrà in onda su Canale 5, a gran richiesta da parte dei numerosi fan di sempre e non solo.

‘Ce lo chiedevano i lettori, ce lo chiedevano le star e finalmente possiamo rivelare che l’amata manifestazione si svolgerà nell’autunno di quest’anno a Milano con grandi ospiti’, ha così dichiarato Aldo Vitali annunciando l’atteso ritorno.

‘In questo decennio molte cose sono cambiate nella nostra tv, nelle nostre abitudini e nel nostro pubblico, che oggi è ancora più esteso grazie al web e ai social. Naturalmente la venticinquesima edizione dei Telegatti terrà conto anche di questo. Nei prossimi mesi sveleremo nuovi dettagli del premio: invitiamo tutti gli appassionati a seguirci attraverso le prossime fasi’.

Telegatti su Canale 5: è il premio televisivo più ambito

I Telegatti rappresentano per il mondo dello spettacolo il premio più ambito italiano: l’evento è nato nel 1971 ed è stato trasmesso su Canale 5 fino al 2008.

E’ sempre stata attesa la lunga ‘Notte dei Telegatti’ – definita più volte la notte degli Oscar italiana – organizzata da TV Sorrisi e Canzoni: la peculiarità dell’evento è che a votare e a giudicare è sempre stata una giuria popolare, composta dai lettori del settimanale diretto da Aldo Vitali.

E’ proprio per questo motivo che artisti, conduttori, registi e tanti altri personaggi dello spettacolo italiano tendono ad attribuire una particolare importanza e valore al rinomato ‘gatto’.

Tra i volti che emblema dell’evento televisivo il grande Mike Bongiorno, 6 volte conduttore e Pippo Baudo che per ben 7 anni è stato protagonista di quel palco.

Tra i premiati artisti, cantanti, sportivi, conduttori e grandi personalità del mondo dell’intrattenimento.