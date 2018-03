Né Chris Martin, né Darren Aronofsky: Jennifer Lawrence sposa la… castità, almeno fino a quando non avrà di nuovo una relazione sentimentale fissa. L’attrice americana, attualmente al cinema con Red Sparrow, ha spiegato, in una delle tante interviste che sta concedendo per promuovere il film, di non amare le avventure da ‘una notte e via’ e non tanto per una questione di moralità (figuriamoci), quanto per paura di contrarre malattie sessualmente trasmissibili. Certo, potrebbero spiegarle che per questo ‘problema’ sono state già inventate delle valide contromisure, ma sembra che la bionda Jennifer preferisca comunque farlo con qualcuno di cui sa che può fidarsi. Tanto che non ha mai temuto di chiedere ai suoi fidanzati di sottoporsi ad accurati controlli medici…

‘Anche se parlo sempre come se facessi continuamente sesso’, ha detto Jennifer Lawrence al Sun riferendosi a interviste del passato zeppe di riferimenti piccanti sulla sua vita privata, ‘La verità è che, se mi guardo indietro, le mie esperienze sessuali sono sempre state solo con i miei partner’. E il perché è presto detto: ‘Sono ossessionata dai germi, e il sesso in questo senso è molto pericoloso. Vado solo con chi sono sicura al 100%’.

In questo periodo Jennifer Lawrence è single, avendo concluso lo scorso novembre la breve relazione col regista Darren Aronofsky (prima di lui c’erano stati, tra gli altri, Chris Martin e Nicholas Hoult), per cui facendo due rapidi calcoli è da circa quattro mesi che non… batte chiodo, come ha confermato lei stessa: ‘Adesso non ho una relazione fissa, e ciò vuol dire che non faccio sesso da molto tempo. Mi piacerebbe stare con qualcuno, ma quanto è dura là fuori’.

Per il momento, quindi, Jennifer Lawrence sposa la castità in attesa di trovare un nuovo fidanzato che sia non soltanto bello, intelligente, ricco, ecc. ecc… ma soprattutto sano e con tanto di cartella clinica che lo dimostri (anche se nell’ambiente di Hollywood e dello show business in generale è difficile trovare un uomo che non abbia avuto una vita sessuale promiscua, ma questo non è un nostro problema).

Nell’attesa l’attrice premio Oscar per Il Lato Positivo ha fatto recentemente parlare di sé anche per aver pubblicamente difeso il suo diritto a posare con un abito scollatissimo all’aperto e a temperatura sotto zero, zittendo tutti coloro che avevano parlato di sessismo: ‘Non mi ha costretto nessuno e poi l’abito (di Versace, ndr) era bellissimo, sarebbe stato un peccato nasconderlo sotto un cappotto. Tutto ciò che faccio è solo frutto della mia libera scelta’.