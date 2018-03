E, alla fine, dopo frecciatine e sorrisi di cortesia, tra Alessia Marcuzzi ed Eva Henger è scoppiata la lite durante l’ottava puntata de L’Isola dei famosi 13. Lo scontro, assai infuocato, è stato scatenato dall’argomento canna-gate e alcune dichiarazioni in diretta tv della ex naufraga hanno fatto davvero infervorare la ‘Pinella’ che, senza mezzi termini, l’ha accusata di essere ‘fuori di testa’.

La lite furibonda tra Alessia Marcuzzi e Eva Henger è nata proprio durante l’intervista della conduttrice a Paola Di Benedetto, naufraga de L’Isola 13 appena rientrata dall’Honduras alla quale ha fatto sapere di essere stata coinvolta – così come Filippo Nardi – nel caso canna-gate. L’ungherese, dunque, ha preso la parola spiegando come mai Striscia la notizia abbia deciso di rendere note le sue dichiarazioni fuori onda – ‘Io sono stata intercettata’ – e asserendo di non voler più continuare a trattare l’argomento – ‘Abbiamo detto che di questa cosa non si parlava più ma, ogni volta, mi fate domande’. Ed è proprio su questa dichiarazione che la Marcuzzi ha ‘visto rosso’…

Alessia Marcuzzi vs Eva Henger: ‘Sei andata tu in tutte le trasmissioni a parlare!’

‘Eva, sei andata tu in tutte le trasmissioni a parlarne!’ – ha urlato Alessia Marcuzzi contro la Henger, impedendole di concludere il discorso e sovrastando in modo inconsueto la ex naufraga.

‘Ma questa è follia!’ – ha continuato la conduttrice tra gli applausi e il boato del pubblico presente in studio – ‘Scusate, ora devo parlare: Eva, non fare la buona samaritana adesso!’.

Nonostante il tentativo dell’ungherese di replicare alle accuse della Marcuzzi, Alessia non ha sentito ragioni e, prendendosi la scena, ha attaccato senza mezzi termini la Henger.

‘Hai detto la tua verità e io la rispetto, ma non fare discorsi moralisti a me quando io non sono mai stata moralista né con te né con tua figlia’ – ha inveito senza sentire ragioni – ‘Questa è la mia trasmissione, poi tu vai a parlare di quello che vuoi dove vuoi…che vai anche troppo!’.

La Marcuzzi, per la prima volta dall’inizio della conduzione de L’Isola 13 e dal caso canna-gate ha, finalmente, avuto modo di dire la sua ma, il mondo del web, non ha affatto apprezzato il riferimento intrinseco alla vecchia professione della Henger.

Consapevole della sfuriata di cui si è resa protagonista, infine, Alessia Marcuzzi ha chiesto scusa al pubblico da casa: ‘Mi sono sfogata adesso, ma sentirmi dire che parlo di questo argomento in tutta la mia trasmissione no!’.

Eva Henger risponde ad Alessia Marcuzzi sui social

Se Eva Henger, però, non ha avuto l’occasione di replicare alle accuse di Alessia Marcuzzi durante la lite a L’Isola dei famosi 2018, la ex naufraga ha lanciato una frecciatina alla conduttrice attraverso i social.

Con una Instagram Story, infatti, l’ungherese ha raccontato di essere rimasta molto male per i riferimenti della Marcuzzi al suo passato da porno attrice.

‘L’unica cosa che fa male è quando una persona che conosci da tanto ti dice: ‘Io non ti ho giudicata per il tuo passato […]’ – si legge – ‘[…] Amore, con tutta la comprensione…lo stai facendo ora con queste parole’.

Lo scontro tra Eva Henger e Alessia Marcuzzi, dunque, sembra essere solo all’inizio: per gli amanti del trash, dunque, ‘to be continued…’.