L’Isola dei famosi 13 è pronta ad accogliere Valeria Marini tra i naufraghi, ma la notizia non ha fatto felice Francesca Cipriani. Com’è noto alla cronaca rosa, le due hanno condiviso un uomo, Giovanni Cottone, e tra loro non c’è mai stata grande simpatia. L’idea di spedire la diva in Honduras, dunque, era prevedibile che scatenasse degli antichi rancori così come accaduto durante l’ottava puntata del reality show.

Alessia Marcuzzi ha annunciato ai naufraghi de L’Isola 13 che la prossima settimana li raggiungerà Valeria Marini, ma l’espressione di Francesca Cipriani è stata assai eloquente: un sorriso tirato di cortesia che cozza con la verve e l’allegria che solitamente la caratterizzano. Così, chiamata in Palapa singolarmente, la ex Pupa ha avuto modo di confrontarsi direttamente con la Marini decidendo di chiarire, una volta per tutte, quanto accaduto durante la trasmissione web di Alfonso Signorini quando, stando a quanto spiegato dalla Cipriani, Valeria impose un out-out e chiese di non condividere gli stessi spazi con la collega.

Francesca Cipriani accusa Valeria Marini, lei glissa

‘Ha piacere di parlarmi Valeria?’ – ha chiesto stupita Francesca, pronta a rendere noto quanto accaduto in passato con la Marini – ‘Sto parlando con Alessia, però certo, ti sto parlando’ – ha replicato la diva, visibilmente imbarazzata.

‘Perché mi ricordo che l’ultima volta non aveva molto piacere, né di salutarmi né di fare una trasmissione con me’ – ha subito ribattuto la naufraga collegata dall’Honduras – ‘L’ultima volta che ho visto Valeria è stato in circostanza in cui sono rimasta molto male’.

La Marini ha tentato di interrompere la discussione con un semplice ‘Non ricordo’, ma Francesca, ormai, era pronta a spifferare tutto e chiarire una volta per sempre.

Secondo la Cipriani, dunque, la collega l’avrebbe ‘schifata’ durante un appuntamento con ‘Casa Signorini’: ‘Ti sei allontanata e hai detto che se ci fossi stata io, tu saresti andata via’.

Alessia Marcuzzi ironizza: ‘Abbiamo un altro caso da risolvere sull’Isola’

Nonostante le dichiarazioni della Cipriani, la Marini ha continuato a sostenere che non si trattasse della verità, mentre Alessia Marcuzzi, visibilmente in imbarazzo, ha ironizzato: ‘Abbiamo un altro caso da risolvere sull’Isola. Ma c’erano le telecamere?!’.

Francesca, in collegamento dall’Honduras, ci ha tenuto a precisare di aver voluto fare presente l’accaduto per un chiarimento perché, quanto avvenne da Signorini, l’aveva particolarmente ferita.

‘Ti ho risposto: hai interpretato male!’ – ha urlato Valeria che, ancor prima di potersi confrontare con la naufraga, non aveva dimostrato grande simpatia nei suoi confronti.

Prima del collegamento, infatti, Mara Venier le aveva ricordato che entrambe avevano condiviso lo stesso uomo e che, probabilmente, tra loro poteva esserci dell’astio.

La Marini, però, ci aveva tenuto a fare una precisazione: Cottone non è mai stato suo marito perché le nozze sono state annullate e lei e Francesca Cipriani non sono amiche, dunque, non era adirata con lei per la relazione sentimentale con l’imprenditore.

