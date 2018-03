L’ottava puntata de L’Isola 13 ha accolto Filippo Nardi e Paola Di Benedetto al rientro dall’Honduras: i due, interrogati da Alessia Marcuzzi, hanno smentito le dichiarazioni di Eva Henger sul canna-gate rivelando di non aver mai visto Francesco Monte fumare marijuana, né di averne fatto uso.

Come promesso, dunque, Alessia Marcuzzi ha chiesto ai naufraghi eliminati da L’Isola 13 maggiori informazioni sulla denuncia di Eva Henger contro Francesco Monte ma, anche nel caso di Filippo Nardi e Paola Di Benedetto, è arrivata una netta smentita. Così come accaduto in precedenza con gli altri concorrenti rientrati in Italia, dunque, la ex naufraga non ha ricevuto il sostegno dei compagni, eccezion fatta per Chiara Nasti, la sola ad aver confermato la versione della Henger ma impossibilitata a partecipare al reality show di Canale 5 per ovvi motivi di regolamento.

Paola Di Benedetto: ‘Ho visto Francesco fumare sigarette’

Approdata negli studi televisivi de L’Isola 13 e accolta con un caloroso applauso, Paola Di Benedetto è stata messa al corrente del caso canna-gate venendo a conoscenza del fatto di essere stata nominata da Eva Henger tra i naufraghi che avrebbero fumato marijuana con Francesco Monte.

Oltre lei, anche Filippo Nardi avrebbe fumato sporadicamente le canne prima dell’arrivo in Honduras, ma entrambi si sono discolpati asserendo che le dichiarazioni della ex naufraga fossero del tutto prive di fondamento.

‘Non ho coinvolto le persone che erano in Palapa perché in Honduras c’è una legge molto dura e non volevo che le persone non si potessero difendere’ – ha premesso Alessia Marcuzzi prima di chiedere a Paola come fossero andate le cose.

‘Sono arrivata in villa un po’ più tardi per la questione del passaporto e riguardo a questa storia non ho nient’altro da aggiungere rispetto a quello che è stato detto anche da Andrea Marchi’ – ha spiegato la Di Benedetto.

‘Posso dire che ho visto Francesco fumare le sigarette, non quelle preconfezionate ma quelle con cartina e tabacco: niente di più e niente di meno’ – ha concluso Paola, tagliando corto sull’argomento.

Filippo Nardi: ‘Non ho mai fatto uso di stupefacenti’

Venuto a conoscenza solo durante la diretta de L’Isola 13 di essere stato coinvolto nel canna-gate, Filippo Nardi ha ascoltato le dichiarazioni di Eva Henger prima di smentire qualunque uso di marijuana mentre era in Honduras.

‘Volevo solo dire che non assumo stupefacenti e non ho mai assunto stupefacenti nè lo farò, e chi mi conosce sa che sono anche astemio’ – ha chiarito l’ex naufrago, negando di essersi fumato canne prima de L’Isola o di aver visto altri farlo.

Ancora una volta, dunque, Eva Henger è rimasta da sola a ‘combattere la sua battaglia’.

