Non solo liti a L’Isola dei famosi 13, ma anche sorprese: questo è quello che è toccato ad Alessia Mancini che ha potuto riabbracciare il marito Flavio Montrucchio dopo più di un mese lontano da casa. La dichiarazione d’amore dell’ex gieffino alla moglie ha fatto sognare il pubblico di Canale 5 e, per un attimo, ha permesso di dimenticare tutti i casi ‘irrisolti’ di questa edizione del reality show.

Chiamata da Alessia Marcuzzi ad affrontare una prova di apnea, Alessia Mancini si è preparata, inconsapevole che, di lì a poco, avrebbe rivisto il marito Flavio Montrucchio. Quasi come un’apparizione, poi, lui è comparso armato di megafono e pronto a fare una splendida dichiarazione d’amore alla compagna con cui è sposato dal 2003 e dalla quale ha avuto due figli, Mya e Orlando. Nel frattempo, dagli studi televisivi Mediaset, Alessia Marcuzzi, Mara Venier e Daniele Bossari li osservavano con occhi innamorati e sognanti.

Flavio Montrucchio, la dichiarazione d’amore ad Alessia Mancini

Chiedendole di fermarsi ad ascoltare le sue parole prima di tuffarsi in mare e riabbracciarlo, Flavio Montrucchio ha provato a far sorridere Alessia Mancini che non è riuscita a trattenere le lacrime.

‘Ti devo dire un po’ di cose, alcune belle e alcune brutte: quelle brutte sono che a casa sono arrivate parecchie denunce per istigazione alla lite, per maestria inadeguata, per superbia, tirannia e strategia occulta’ – ha scherzato il marito della naufraga facendo riferimento ai motivi per i quali la moglie viene spesso attaccata.

‘Ma tanta gente si è offerta di difenderti perché sa che sei la più dolce, sei la più bella e sei la mamma migliore del mondo: io ho confermato tutto e, anzi, non cambierei niente di te, neanche i tuoi difetti’.

Così, Flavio Montrucchio ha catalizzato l’attenzione del pubblico de L’Isola 13 continuando a manifestare l’immenso amore che prova per la sua Alessia: ‘Sei esattamente come ti ho conosciuto 15 anni fa e ho capito che saresti stata la donna che mi avrebbe cambiato la vita e le avrebbe dato un senso’.

‘Spero continuerai a farlo anche quando ci rivedremo e per tutti i giorni che avrò la possibilità di svegliarmi e vederti al mio fianco’ – ha concluso Montrucchio, mentre la Mancini continuava a piangere di gioia.

Flavio Montrucchio: ‘Se resto a L’Isola stanotte facciamo un altro figlio’

Quando finalmente Flavio e Alessia hanno potuto riabbracciarsi, i baci e le manifestazioni d’amore tra i due si sono sprecate e la Mancini ha chiesto di far rimanere il marito per una notte in Honduras.

‘Meglio di no, sennò faccio un altro figlio’ – ha ironizzato Montrucchio, scatenando le risate del pubblico in studio.

L’incontro tra la naufraga e il marito è stato uno dei momenti più citati sui social e, gli appassionati de L’Isola dei famosi, si sono immediatamente lanciati nei parallelismi tra l’incontro Alessia-Flavio e quello ‘storico’ della scorsa edizione Raz Degan-Paola Barale.