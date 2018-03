Tra gli ex naufraghi de L’Isola dei famosi, Flavia Vento rimpiange la conduzione di Simona Ventura: una vera e propria ‘pugnalata’ per Alessia Marcuzzi che, durante questa 13esima edizione del reality show, è costretta a difendersi dalle migliaia di accuse che stanno piovendo su di lei. La showgirl, tuttavia, non è la sola ad essere di questo parere…

Al coro di critiche contro Alessia Marcuzzi si aggiunge anche la voce di Flavia Vento che, dopo aver partecipato a L’Isola dei famosi nel 2008 e nel 2012, ha avuto modo di dire la sua riguardo l’edizione in corso su Canale 5. Per la ex naufraga, che per ben due volte ha preferito ritirarsi senza portare a compimento il suo percorso in Honduras, L’Isola di Simona Ventura era di gran lunga superiore a quella condotta dalla Marcuzzi che, dal suo punto di vista, risulta essere priva di dinamiche ed elementi in grado di renderla uno show accattivante per i telespettatori.

Flavia Vento critica L’Isola dei famosi 13

‘Mancano le dinamiche. Mancano incontri e scontri. Non sono nati nuovi amori’ – così Flavia Vento, intervistata dal settimanale Novella 2000, elenca ciò di cui L’Isola dei famosi 13 avrebbe bisogno per raggiungere gli stessi successi delle edizioni passate.

Dal punto di vista della showgirl, infatti, il reality show di Canale 5 necessiterebbe degli ingredienti tipici di questo genere televisivo e la produzione avrebbe commesso un errore a partire dalla scelta del cast.

Oltre Francesca Cipriani, che fa molto divertire Flavia Vento, tutti gli altri naufraghi ‘non sono personaggi forti’: ‘[…] Gli altri sono anonimi. Alcuni di quelli che mi piacevano come Giucas Casella, Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti, sono fuori. Mi rimane Alessia Mancini da tifare’.

Flavia Vento preferisce Simona Ventura alla conduzione de L’Isola

Ma il vero e proprio affondo a L’Isola dei famosi 13 arriva con le dichiarazioni di Flavia Vento sull’attuale conduttrice del programma.

Considerato il modo in cui Alessia Marcuzzi ha trattato il canna-gate – ‘Nella prima serata se ne è discusso meno che in altri programmi’ – la showgirl sostiene che il ritorno di Simona Ventura alla conduzione del reality show regalerebbe a quest’ultimo una nuova vita.

‘[…] Sarebbe opportuno che a condurre L’Isola torni Simona Ventura: quando c’era lei le puntate erano movimentate’ – ha asserito la showgirl, trovando un’altra ex naufraga del suo stesso parere.

Paola Caruso, che ha partecipato all’undicesima edizione del programma, infatti, ha dichiarato: ‘Io adoro Simona! La Marcuzzi è bravissima, ma Simona rappresenta questo reality più di chiunque altro’.