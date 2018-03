Daniele Bossari non lascia L’Isola dei Famosi 2018

Nonostante le ultime indiscrezioni, Daniele Bossari non lascia L'Isola dei Famosi 2018. L'opinionista non ha, infatti, mai confermato le voci che ultimamente hanno invaso il web ed il pubblico ripone molta stima in lui, in quanto spesso in accordo con i suoi interventi, le sue riflessioni ed opinioni. Niente colpi di scena, dunque, in questo reality show di Alessia Marcuzzi che ultimamente ha già dovuto far fronti a diversi problemi.

