Una grande sorpresa attende i naufraghi de L’Isola dei Famosi 13: Valeria Marini volerà, infatti, presto in Honduras per un incontro inaspettato con i concorrenti. Si tratta della terza partecipazione nel reality show di Canale 5 per la showgirl che, nel corso della puntata di lunedì 12 marzo, vestirà panni ancora sconosciuti al pubblico: nuova concorrente, ospite inattesa, inviata con una missione speciale?

Si unirà, dunque, anche Valeria Marini alla famiglia de L’Isola dei Famosi 2018, come diffuso in anteprima dal settimanale Chi. Una presenza che potrebbe alleviare la tensione creatasi nelle ultime settimane dal caso tanto discusso quale quello del canna-gate, originato da alcune dichiarazioni di Eva Henger. La Marini saluterà il pubblico prima dallo studio di Canale 5, per poi volare in Honduras in occasione della prossima puntata.

Valeria Marini a L’Isola dei Famosi 2018: sorpresa ai naufraghi?

I concorrenti de L’Isola dei Famosi 2018 avranno, dunque, la possibilità di confrontarsi con Valeria Marini nel corso della prossima puntata del reality show di Canale 5.

Ancora sconosciuto il ruolo che dovrà interpretare la showgirl, se apparirà in quanto inviata con missione speciale, nei panni di nuova concorrente o semplicemente come gradita sorpresa per i naufraghi.

A confermare la sua presenza è il sempre informato settimanale Chi, che al momento si limita a parlare di un semplice incontro con i naufraghi tacendo in merito a ciò che avverrà.

La Marini potrebbe, dunque, portare sull’isola un po’ di quella spensieratezza che nelle ultime settimane tende a scarseggiare, scoraggiata dai vari avvenimenti che hanno travolto la tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi.

Valeria Marini, le varie partecipazioni a L’Isola dei Famosi

Non è la prima volta che Valeria Marini sale sul palco de L’Isola dei Famosi, in quanto più volte è stata protagonista del reality show nel corso degli ultimi.

Prima come special guest, poi come concorrente, la Marini ha sempre saputo destare l’attenzione del pubblico con il suo solito senso dell’umorismo e simpatia.

Nel 2008, la showgirl calca per la prima volta lo studio di Canale 5 dopo esser sbarcata per una settimana in Honduras come ‘non concorrente’: questa sua partecipazione è stata dettata da una scommessa con Simona Ventura.

Valeria Marini è poi tornata in qualità di concorrente nel 2012, nell’edizione condotta da Nicola Savino e Vladimir Luxuria su Rai 2.