Non sempre Le Iene riescono nel loro obiettivo e, l’incontro tra Eva Henger ed una accanita hater si è risolto con un nulla di fatto: l’odiatrice è rimasta ferma sulle sue posizioni e ha accusato l’ex naufraga de L’Isola dei famosi 13 di essere ‘un’infame’. Il tutto, ovviamente, scaturisce dal canna-gate e dalle accuse dell’ungherese nei confronti di Francesco Monte.

L’argomento continua ad essere scottante e, sebbene Le Iene riescano sempre a portare la pace tra vip ed hater, in questo caso hanno avuto a che fare con un personaggio social davvero ‘intransigente’. L’inviata di Italia 1, Mary Sarnataro, ha convocato negli studi televisivi Eva Henger mettendola a confronto con i tantissimi insulti che le vengono rivolti su Facebook, Instagram o Twitter e, tra gli odiatori più accaniti, si sono imbattuti nella signora Francesca che ha augurato alla Henger e alla sua famiglia ‘tutto il male che la vita’ darà loro.

Eva Henger: ‘La gente mette allo stesso livello droga e pis****’

Prima di far incontrare Eva Henger e la sua hater numero uno, però, Le Iene hanno mostrato all’ex naufraga de L’Isola 13 tutti i peggiori commenti del web nei suoi confronti e, tanti – troppi – hanno preso di mira la vecchia professione dell’ungherese.

Con estrema calma e altrettanta ironia, la Henger ha sorriso davanti ad un certo tipo di considerazioni notando come la gente metta allo ‘stesso livello la droga e il pis****’.

‘Se hai visto quelli (i film a luci rosse, ndr), non puoi parlare male della canna: questa cosa non la capisco!’ – ha fatto notare, spiegando come sui set dei film di cui è stata protagonista non esistesse alcun tipo di droga, controproducente per gli attori porno.

L’incontro tra Eva Henger e la sua hater: nessun lieto fine

Le Iene, poi, hanno organizzato l’incontro tra Eva Henger e la sua hater invitando quest’ultima ad un provino come opinionista.

Mettendo a confronto le foto di Francesco Monte e dell’ex naufraga, la signora Francesca non ha avuto tentennamenti nel definire quest’ultima un’infame, difendendo a spada tratta l’ex tronista: ‘Ha ragione da vendere!’.

Con una scusa, quindi, la Henger è entrata negli studi televisivi ma, la sua hater, sebbene inizialmente sorpresa, non ha avuto problemi nel dirle a quattrocchi e a chiare lettere ciò che pensava di lei.

‘Si è comportata da infame perché diceva cose nel programma che non stavano né in cielo né in terra’ – ha esclamato l’odiatrice della Henger, ricordandole che anche lei ha fatto uso di ‘maiurana’ così come ammesso in un’intervista a Le Iene.

Nessuna pace finale, dunque: questa volta la missione di Mary Sarnataro è fallita!