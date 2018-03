Un nuovo amore potrebbe sbocciare questa primavera: Giorgia Palmas e Filippo Magnini stanno insieme? Dopo le storie con Vittorio Brumotti e Federica Pellegrini, l’ex velina e l’ex nuotatore si starebbero avvicinando e, perché no, innamorando. La coppia è stata immortalata in un primo momento a Milano e successivamente in Svizzera, nel corso di una cena alquanto romantica.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini stanno, dunque, insieme? E’ il settimanale Chi a diffondere il tanto chiacchierato gossip che giunge a seguito della rottura con Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la Notizia e la campionessa di nuoto Federica Pellegrini, con la quale Magnini ha avuto una relazione alquanto tormentata. Al momento ancora nessuna conferma né smentita da parte dei diretti interessati… ma qui gatta ci cova!

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, la cena romantica in Svizzera

Secondo quanto anticipato da Gabriele Parpiglia su Instagram, Giorgia Palmas e Filippo Magnini si starebbero frequentando da poco tempo ed i paparazzi di Chi li avrebbero già immortalati in due importanti momenti.

‘I due si frequentano da poco tempo e sono stati avvistati e fotografati prima a Milano, dove hanno pranzato insieme in un tavolo appartato, e poi in Svizzera per una cena romantica’, si legge così al si sotto dell’anteprima dell’informato settimanale.

Il gossip di primavera si è già diffuso in rete ma dai profili dei diretti interessati non perviene alcuna conferma né smentita: non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito alla possibile coppia più chiacchierata del momento.

Filippo Magnini dopo Federica Pellegrini: con Giorgia Palmas è il primo legame

Terminata la lunga e tormentata storia con Federica Pellegrini, per Filippo Magnini si tratterebbe del primo legame sentimentale. E’, infatti, Giorgia Palmas che l’ex nuotatore sta frequentando nell’ultimo periodo ed i paparazzi di Chi lo confermano.

La rottura con la Pellegrini era stata definita, tempo fa dall’atleta stesso, una ‘ferita aperta’ in quanto la nuotatrice avesse preferito seguire la carriera rispetto al cuore.

Un dolore che aveva in un primo momento demoralizzato Filippo ma ora sembra essersi ripreso in quanto pronto per far fronte a nuovi sentimenti.

Che la Palmas sia riuscita a fargli tornare il sorriso? Da quel che mostrano le fotografie online sembrerebbe proprio di si, ma al momento non abbiamo ancora dichiarazioni da parte dei diretti interessati.