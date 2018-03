Torna a destare l’attenzione sui social Gianni Morandi, fotografato da una fan nel bagno di un autogrill. Il cantante non si è però arrabbiato ed ha pubblicato su Facebook lo scatto – divenuto virale in pochissimo tempo – seguito da un simpatico commento: l’artista confessa di essersi inizialmente innervosito alla vista della signora Luisa, tanto da averla mandata a quel paese, per poi essersi sciolto in una ‘bella risata’.

‘Ci sono cose peggiori nella vita’, ha così concluso Gianni Morandi il commento relativo alla foto che lo ritrae in un bagno di un autogrill. E’ infatti una fan alquanto invadente ad aver immortalato l’artista in un momento tanto intimo, per poi pubblicare lo scatto sui social network. L’uso scorretto e poco rispettoso della rete ha inizialmente turbato l’artista che non nasconde di aver mandato a quel paese la cinquantenne.

Gianni Morandi, la fotografia nel bagno di un autogrill

I fan di Gianni Morandi sono proprio ovunque, anche nei bagni dell’autogrill: è infatti li che l’artista è stato fotografato da un’invadente fan di nome Luisa, sui cinquant’anni.

La signora avrebbe colto di sorpresa Morandi intento a fare la pipì, scattandogli una foto da vero e proprio paparazzo: ’11 marzo. Questa foto sta circolando sul web’, inizia così il commento del cantante.

‘Qualche giorno fa, nella toilette di un Autogrill, ‘Gianni!’, una voce mi chiama, mi giro e vedo una signora sui cinquant’anni, con un cellulare in mano. Dopo un attimo di sorpresa la mando a quel paese. Luisa, una fan un po’ invadente, ha postato questa foto su Facebook, scatenando commenti di ogni tipo. All’inizio mi sono arrabbiato ma poi mi sono fatto una bella risata!’.

L’artista social, dopo aver sottolineato di non essersela particolarmente presa, ha affermato che ‘Ci sono cose più gravi nella vita’, sorvolando così sull’accaduto con la speranza che non succeda più.

Gianni Morandi sui social: il diario di una vita

Si è soliti essere informati sui movimenti, sulle giornate, sui pomeriggi e sulle serate di Gianni Morandi, sempre così presente sui social al fine di diminuire le distanze con i numerosi fan.

In treno, in aereo, in macchina, in giardino o nella cucina di casa sua, il cantante pubblica sovente ogni tipo di azione da lui commessa, ogni luogo visitato ed esplorato ricevendo migliaia di like e commenti, quasi sempre positivi e mai volgari.

L’esser troppo esposto potrebbe, però, danneggiare la sfera più intima del cantante e renderlo soggetto a comportanti scomodi ed inopportuni, come per l’appunto lo scatto avvenuto nel bagno di un autogrill.

Gianni Morandi ha ormai affrontato la questione con leggerezza e tranquillità mostrando grande intelligenza nei confronti di chi, magari, non si rende conto delle conseguenze che una ‘semplice’ foto su Facebook potrebbe originare.