Possibile clamoroso cambio di programma a L’Isola dei Famosi 2018 con Daniele Bossari che potrebbe lasciare il reality show di Canale 5. Una decisione non ancora confermata né smentita dall’inviato della trasmissione ma sospettata a seguito degli avvenimento che hanno caratterizzato le ultime puntate del programma. Il caso canna-gate ha sicuramente creato malcontento in studio, ed i comportamenti dei naufraghi avrebbero peggiorato la situazione.

‘Stasera sono praticamente ignorato’ ha affermato Daniele Bossari nell’ultima diretta de L’Isola dei Famosi 13: che questo sia il motivo di un suo possibile abbandono? L’ex vincitore del Grande Fratello Vip 2017 è stato ingaggiato come opinionista in studio accanto a Mara Venier ed Alessia Marcuzzi, ma il comportamento indifferente di alcuni naufraghi nei suoi confronti potrebbe averlo indotto a prendere una drastica decisione.

Leggi anche: Canna-gate, Filippo Nardi è il quinto naufrago coinvolto nello scandalo de L’Isola dei Famosi

Daniele Bossari lascia L’Isola dei Famosi dopo essere stato ignorato dai naufraghi?

E’ qualche giorno che sul web si vocifera di una possibile uscita di scena di Daniele Bossari: secondo quando ipotizzato da tuttosulgossip.it, l’opinionista potrebbe, infatti, lasciare L’Isola dei Famosi 13.

La decisione sarebbe stata dettata da un riscontro negativo che Bossari avrebbe ricevuto dai concorrenti in Honduras nel corso della puntata del 5 marzo, ma che ancora non ha confermato né smentito.

Sarebbe, infatti, poco credibile che l’ex vincitore del Grande Fratello Vip possa ricorrere a tale soluzione per una semplice e banale incomprensione con i naufraghi, probabilmente ignari di tutto ciò.

Quest’ultimi hanno, infatti, risposto solamente a Mara Venier, escludendo da ogni conversazione Daniele Bossari, intendo a porgere loro alcune domande.

Il malumore in studio era già stato originato dal clamoroso caso canna-gate, volto ora ad alimentare e peggiorare ogni minimo malinteso.

Leggi anche: Giulia Calcaterra a Striscia la Notizia: le dichiarazioni shock su L’Isola dei Famosi 2017

Stefano Bettarini ‘contro’ Daniele Bossari: ‘Non tiene il passo’

A far pensare che Daniele Bossari possa lasciare L’Isola dei Famosi 2018 anche un recente commento di Stefano Bettarini nei confronti dell’opinionista.

‘Bossari arranca, non tiene il passo. Necessita di un cambio d’auricolare’ scrive, infatti, l’ex inviato del reality show di Canale 5.

Il commento arriva proprio in un momento di difficoltà dell’opinionista, non ascoltato dai naufraghi in diretta dall’Honduras che, inaspettatamente, sembrano dar retta solamente a Mara Venier.