IO SORRIDO E NON MOLLO MAI! ❤️ Gli ultimi 10 giorni sono stati terribili perché ho dovuto mantenere segreta una notizia che mi riguarda. L’ho fatto per tanti motivi, uno su tutti per rispetto della mia seconda famiglia @ballandoconlestelle per non dare pensieri negativi durante una fase di preparazione dello show ed evitare che la conferenza stampa di giovedì ruotasse attorno al mio stato di salute. Oggi però non riesco più a tenermi dentro questo peso e mi sono raccontata al settimanale “Gente”. Ringrazio il direttore Monica Mosca per l’opportunità e sono felice che una donna si unisca alla mia battaglia; il titolo potrà sembrare freddo ma è giusto che se ne parli senza vergogna. Io sto lottando pubblicamente da ormai due anni non di certo per altri obbiettivi ma per levare la parola tabù da tutto ciò: donne parlatene e non abbiate paura di farlo. Io lo faccio coi miei social, il mio libro e tutti i miei mezzi a disposizione. Non mi fermo qui. Ieri ho ricominciato una seconda lotta ma sorrido e non mollo mai! Un grazie anche a @gianlucasarago per avermi fatto sentire per un giorno una diva alla pari delle sue altre belle che spesso fotografa ed a tutti voi per il supporto. Ci vediamo questa sera per SORRIDERE con la mia amica @milly_carlucci da sempre al mio fianco in questo percorso. #SorridoENonMolloMai #myCover #wonderwoman #donne #battaglie #coraggio #ballandoconlestelle @rai1official #rai1

A post shared by Carolyn Smith (@carolynsmith5) on Mar 10, 2018 at 2:51am PST